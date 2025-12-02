México tendrá un invierno seco: Estas son las consecuencias del fenómeno de “La Niña”

El invierno de este 2025-2026, está marcado por el regreso del fenómeno meteorológico llamado “La Niña”, que es una condición climática que altera las heladas que se registran.

“La Niña” lo que hace es modificar la circulación atmosférica global por un enfriamiento inusual del océano Pacífico ecuatorial. La intensidad será moderada pero las autoridades y centros de investigaciones, manifiestan que habrá alteraciones en las temperaturas, las precipitaciones y la frecuencia de frentes fríos en el país.

¿Cómo será el invierno en México?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y organismos internacionales como la NOAA, comentan que la “La Niña”, podrá generar inviernos más secos y cálidos. En este sentido no se descartan los episodios de frío intenso, vientos fuertes, heladas e incluso nevadas.

De esta manera “La Niña”, va a modificar el invierno para este año. El SMN calcula que sepresentarán48frentes fríos a lo largo de la temporada invernal, una cifra ligeramente inferior al promedio histórico.

Además la mayor parte de los sistemas frontales se registrarán entre octubre de 2025 y marzo de 2026, con los picos más altos durante diciembre y enero.

En este invierno se prevé una combinación de días templados y madrugadas frías. El contraste térmico entre el día y la noche será más marcado en zonas altas del centro del país y en regiones del norte, así lo confirmó la investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, Christian Domínguez Sarmiento.

Fuente: UNAM

"El pronóstico nos dice que serán más altas, que no lloverá tanto como en otros diciembres. Es decir, sentimos frío, pero no el que hemos experimentado en otros inviernos".

🌊 #LaNiña ya está instalada y comenzará a influir en el clima de México durante el #invierno 2025-2026.



Este fenómeno podría traer menos #lluvias de lo normal, pero también frentes fríos más intensos y cambios bruscos de temperatura. 😬



¿Listo para un invierno de contrastes?… pic.twitter.com/goJBRPyoU9 — SkyAlert Storm (@SkyAlertStorm) October 22, 2025

Debido a que habrá menor nubosidad y humedad atmosférica, la radiación solar será mucho más elevada. En las noches se intensificará el descenso de temperatura, generando heladas en regiones de Chihuahua, Durango, Zacatecas y el Estado de México.

En el sur y sureste del país, entidades como Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oaxaca podrían registrar lluvias por encima del promedio debido a cambios en los flujos de humedad provocados por el fenómeno de ‘La Niña’.

Por último, tenemos que mencionar que la UNAM y la NOAA, han advertido que el fenómeno de “La Niña” podría extenderse hasta abril del 2026.

Especialistas de la UNAM y de la NOAA advierten que las condiciones de ‘La Niña’ podrían extenderse hasta abril de 2026.