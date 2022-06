UNAM confirma teoría del multiverso de Doctor Strange.

Puede parecer algo increíble, pero es cierto. A partir de una investigación y un análisis meticuloso la UNAM confirmó la teoría del multiverso de Doctor Strange.

Julieta Fierro Grossman, Investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que los astrónomos creen en la existencia del multiverso gracias a las pruebas que se han generado en los últimos años con el pasar de las investigaciones sobre la galaxia y el espacio.

La académica también resaltó que por el momento, además de las notorias dificultades tecnológicas, no se puede realizar un viaje entre universos debido al peligro y la complejidad que implicaría para los astronautas debido a que podrían desintegrarse en segundos si realizan esta expedición.

¿Qué confirmó el trabajo de la UNAM sobre la teoría del multiverso de Doctor Strange?

Desde el vamos esto deja en claro que la suposición de que existen vidas paralelas a las nuestras en otros universos es algo posible pues cuentan diferentes historias de cada una de las personas y están conectadas.





Julieta Fierro también destacó que este descubrimiento confirma que es posible que algunos planetas tengan vida o que la misma se extinguió, tal y como ocurrió en Marte. Además de ello, se confirma que podría haber vida en Júpiter o Saturno a partir de sus océanos subterráneos.

Es decir, esta investigación nos sacó muchas preguntas y nos dejó muchas respuestas interesantes que más de una persona interesada en la astronomía habrá estado feliz de conocer.