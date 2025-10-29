Nadie te lo dice, pero esta es la desventaja de tener un protector de pantalla antiespía en tu celular

Un protector de pantalla antiespía es ideal si quieres que nadie mire lo que haces en tu celular. A simple vista parecen perfectos: protegen tu privacidad y evitan miradas curiosas. Pero la realidad es que no todo es tan cómodo como parece. Muchos usuarios descubren que estos protectores pueden afectar funciones que usas a diario sin darte cuenta.

Uno de los problemas más frecuentes es que tu celular puede no reconocer tu huella digital. Esto pasa cuando el protector es muy grueso, de vidrio o no está aprobado por el fabricante.

Incluso si está bien colocado, cualquier burbuja de aire, suciedad o rayadura en la zona del sensor puede impedir que funcione correctamente.

Por eso, los expertos de Samsung oXiaomi recomiendan usar solo protectores certificados y, si es necesario, volver a registrar tu huella después de reemplazarlo para que el desbloqueo sea rápido y sin errores.

Cómo cuidar la función de huella digital de tu celular con un protector antiespía

No basta con colocar la lámina: hay que asegurarse de que esté bien alineada y firme, sin espacios ni partículas entre la pantalla y el protector. Objetos como monedas, llaves o bolígrafos pueden rayar la zona del sensor, y si eso ocurre, la huella dejará de ser confiable.

Canva ¿Es seguro usar un protector antiespía de pantalla en tu celular? Los expertos responden

De acuerdo a CNET, en su análisis de protectores de pantalla y huella digital de 2024, limpiar y reemplazar el protector cuando esté dañado es fundamental para mantener la funcionalidad intacta.

Además, los protectores antiespía suelen oscurecer la pantalla y reducir la claridad de los colores, especialmente bajo luz intensa. Ver videos, fotos o leer textos puede resultar incómodo, y subir el brillo no siempre soluciona el problema.

Por eso, muchos usuarios optan por protectores aprobados por la marca y prueban diferentes opciones antes de decidir cuál usar.

¿Vale la pena usar un protector antiespía en la pantalla del celular?

Según TechRadar, colocar un protector de pantalla antiespía en tu smartphone conviene depende mucho de lo que busques. Si la privacidad es tu prioridad, la incomodidad visual y los ajustes en la huella digital pueden ser un sacrificio pequeño.

Canva Expertos en tecnología recomiendan solo usar un protector de pantalla antiespía para tu celular certificado por la marca

Pero si usas mucho el celular para entretenimiento o desbloqueo rápido, lo mejor es elegir un protector aprobado, colocarlo con cuidado y mantenerlo limpio para no perder funcionalidad.