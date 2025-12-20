Christian Nodal rompió el silencio y habló sobre el escándalo con su violinista

Christian Nodal se vio envuelto en el último tiempo en una fuerte polémica que también involucra a Ángela Aguilar. Lo que ocurrió es que el sonorense fue vinculado sentimentalmente con la violinista de su gira, Esmeralda Camacho.

Desde que se conocieron las imágenes donde Camacho hace caras de desagrado a Ángela, es que comenzaron a salir a la luz muchos datos o rumores. Es más se dice que Aguilar fue la responsables de que despidieran a Esmeralda pero el equipo de trabajo desmintió totalmente este suceso.

Luego de todo el escándalo, Christian Nodal prefirió mantener el silencio pero ahora ha realizado un importante mensaje que compartió por sus redes sociales.

¿Qué dijo Christian Nodal en su mensaje?

Pasaron varios días desde que se comenzó a instalar la teoría de que Christian Nodal tiene una relación extra matrimonial con su violinista. Sin embargo, el cantante ha decidido hablar en sus redes sociales y hacer caso omiso a los rumores.

Básicamente Nodal lo que hizo fue anunciar sus primeras presentaciones que realizará en México el próximo2026. Dado esto es que el cantante dejó de lado los chismes y controversias sobre su vida personal y colocó su atención en la gira “Pa’l Cora Tour”.

Este fue su mensaje en las redes.|Instagram

Por el momento las fechas confirmadas son en Veracruz, Acapulco y Puebla para los meses de febrero y marzo. En sus historias Nodal dio a conocer los recintos pero también integró un link para aquellos interesados en comprar boletos para dichos shows.



15 de febrero Veracruz

20 marzo Puebla

28 marzo Acapulco

Nodal y Ángela reaparecieron

Si bien hubo muchas especulaciones pues Christian Nodal junto a Ángela Aguilar se mostraron juntos en un programa para enviarle un mensaje de apoyo a Kunno.

Los rumores siguen creciendo pero ninguno de los involucrados ha manifestado nada al respecto. Además esta no es la primera vez en la que Nodal es relacionado con una mujer tras su matrimonio.

