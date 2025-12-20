Se conocieron detalles sobre la muerte de la influencer adicta a las cirugías, Mary Magdalene

El pasado 9 de diciembre se dio a conocer el lamentable fallecimiento de la influencer Mary Magdalene, en Tailandia. Es por esto que las autoridades locales comenzaron a investigar lo que había sucedido con la joven.

Desde el principio los datos que se tenían era que la joven murió luego de caerse del balcón de su habitación, en el piso nueve de un condominio turístico.

Denise Ivonne Jarvis Góngora, nombre real de la mujer de 33 años, había adquirido su fama en las redes sociales por su historial de modificaciones corporales extremas, iniciadas a los 21 años. Popularmente se la conocía como María Magdalene, era una referencia directa a la figura bíblica.

¿Qué fue lo que ocurrió con Mary Magadalene?

El teniente coronel de policía Chanarong Prakongkuea dio a conocer el deceso y lo que ocurrió momentos antes de que la influencer cayera. La joven se había registrado para pasar una sola noche, 10 minutos antes del fatal suceso.

Según lo que manifiesta el personal del lugar, Mary subió a su habitación cerca de la 1.30 p.m. A los 10 minutos su cuerpo fue encontrado en la planta baja .La habitación estaba ubicada en el corazón de Patongy a pocos metros de la famosa playa, tenía vistas directas al mar.

"Dentro de su habitación encontramos los zapatos de la fallecida justo frente a la salida al balcón, lo que indica que salió descalza antes de saltar", señaló el comisario Prakongkuea, sugiriendo la hipótesis del suicidio.

Los restos de la influencer habían sido trasladados al Hospital Vachira Phuket para la autopsia correspondiente, mientras se notificaba a la Embajada de México.

Semanas antes de lo ocurrido, la creadora de contenido había causado preocupación en la isla Koh Phi Phial ser hallada tendida fuera de un bar en evidente estado de ebriedad.

Mary siguió causando preocupación ya que publicó en sus redes un mensaje que decía "Alguien que me quiera, por favor" y luego cambió su nombre de usuario en las redes ya que de@mary853magdalenepasó a llamarse "MaryMagdaleneDied" (MaryMagdalenemurió).