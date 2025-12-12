Neva o nieva: esta es la forma correcta de decir cuando cae nieve, según la RAE

Cada invierno surge la misma duda: ¿se dice neva o nieva cuando hablamos de la caída de nieve? Aunque ambas formas circulan en conversaciones cotidianas, solo una es reconocida como correcta por la Real Academia Española. Aquí te explicamos cuál es la adecuada y por qué la entidad la valida oficialmente.

De acuerdo al portal de la RAE, la única conjugación correcta del verbo 'nevar' en tercera persona del singular es nieva. Los expertos dieron a conocer que este verbo es irregular y pertenece al grupo de los diptongos, por lo que la vocal "e" del infinitivo cambia a "ie" en ciertas formas verbales. De tal manera, no es válido decir 'neva'.

Esta es la forma correcta de conjugar el verbo 'nieva' en una frase

Según los especialistas, la forma correcta de conjugar el verbo nevar es “nieva”, con i, ya que así lo establece la RAE en el presente del modo indicativo. Este verbo se conjuga igual que otros de cambio vocálico, por lo que expresiones como “Hoy nieva en la ciudad” o “Si mañana nieva, las clases podrían suspenderse” están correctamente escritas.

Esto dice la RAE sobre el verbo nevar

La reconocida entidad indica que nevar es un verbo intransitivo que significa “caer nieve”. Además, aclara que su conjugación es irregular porque presenta diptongación: la vocal e del radical cambia a ie en algunas formas del presente.

¿Por qué es importante conjugar bien los verbos?

Expertos del lenguaje revelaron que conjugar bien los verbos es importante porque garantiza que el mensaje sea claro, preciso y entendido por cualquier lector u oyente. Es decir:

