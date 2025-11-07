“Quizá" o “Quizás": esta es la manera correcta de escribirlo, según la RAE (y qué significa cada una)
Una de las grandes interrogantes es cómo se escribe correctamente esta palabra, ya que en el día a día se utilizan las 2 opciones, algunas veces inconscientemente
En México existe un conflicto por saber cuál es la manera correcta de escribir “Quizá” o “Quizás”, palabra que día con día se utiliza tanto en la redacción de mensajes como en la interacción con las personas. Es por ello que la duda quedó por fin resuelta, tal cual lo reveló la IA cuando se le preguntó sobre el Pueblo Mágico de Puebla que los mexicanos muy poco conocen.
De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), las dos formas son válidas en todos los contextos, aunque la palabra que más se acerca a la etimología es “Quizá”. Por lo anterior, puedes escribir ese mensaje de ambas maneras, sin miedo a que te juzguen y mandarlo por WhatsApp, aplicación que llegó al Apple Watch.
¿Cuál es el significado de "Quizá" o "Quizás" y ejemplos en los que puedes utilizar ambas palabras?
"Quizá" o "Quizás" tiene el mismo significado, pues ambas se pueden utilizar. Ello quiere decir la posibilidad de que ocurra algo o puede ser una variante o de quién sabe. Estas 2 palabras también pueden ser suplidas por varios sinónimos, si es que se quiere utilizar una alternativa a la hora de escribir un mensaje, como lo son probablemente y acaso.
Teniendo en contexto que ambas palabras son igual de válidas al momento de escribir o hablar, estos son algunos ejemplos en los que las puedes utilizar:
“Quizá”
- Quizá mañana le hable por primera vez
- Quizá por la tarde llueva y mitigue el calor
- Reprobé todas las materias, quizá si me esfuerzo logre sacar buenas calificaciones
- Voy a salir a caminar, quizá me la encuentre en la calle
“Quizás”
- Quizás la vida nos separe cada día más
- Quizás tú busques un desierto y yo busco un mar
- Quizás sí, quizás no
- Si tuviera más tiempo, quizás la relación funcionará de la mejor manera.