Ni corto ni largo: 5 cortes de pelo que serán tendencia durante este 2026

Las tendencias de belleza para 2026 confirman un giro claro hacia los cortes de pelo femeninos que no son ni demasiado cortos ni excesivamente largos. Este equilibrio responde a una búsqueda de versatilidad, comodidad y estilo, donde el cabello se adapte tanto a la vida cotidiana como a looks más sofisticados.

Estilistas internacionales coinciden en que los cortes de longitud media serán los grandes protagonistas del año. Capas sutiles, movimiento natural y acabados que favorecen distintos tipos de rostro marcan la guía, con propuestas que priorizan la textura y el bajo mantenimiento, sin perder elegancia ni modernidad.

Los 5 cortes de pelo que serán tendencia en 2026

Clavicut moderno : llega a la altura de la clavícula y se caracteriza por líneas limpias con un ligero desfilado en las puntas. Es un corte elegante y fácil de peinar, ideal para quienes buscan un cambio sin renunciar al largo.

: llega a la altura de la clavícula y se caracteriza por líneas limpias con un ligero desfilado en las puntas. Es un corte elegante y fácil de peinar, ideal para quienes buscan un cambio sin renunciar al largo. Long bob desestructurado : una versión más relajada del clásico bob , con capas suaves que aportan movimiento y un aire juvenil. Será uno de los cortes más pedidos en salones durante 2026.

: una versión más relajada del clásico , con capas suaves que aportan movimiento y un aire juvenil. Será uno de los cortes más pedidos en salones durante 2026. Shag medio renovado : mantiene la esencia desenfadada del shag , pero con capas más pulidas y menos volumen extremo. Este estilo aporta textura y un look moderno sin perder sofisticación.

: mantiene la esencia desenfadada del , pero con capas más pulidas y menos volumen extremo. Este estilo aporta textura y un look moderno sin perder sofisticación. Corte mariposa en versión media : combina capas largas y cortas para dar sensación de volumen y ligereza, sin acortar demasiado el largo general del cabello.

: combina capas largas y cortas para dar sensación de volumen y ligereza, sin acortar demasiado el largo general del cabello. Midi recto con puntas texturizadas: un corte aparentemente simple, pero con detalles en las puntas que evitan la rigidez y le dan un acabado contemporáneo.

#tendencias2026 #hairtok ♬ sonido original - Jimena Aguilar 💄 tips belleza @soyjimeaguilar Tendencias de cabello 2026 según los expertos 💇🏻‍♀️✨ Basada de diferentes artículos de revistas y sus entrevistas a celebrity hairstylists y lo que se vio en pasarelas. De ahí lo filtré con lo que más se repetía + mi opinión personal. Tómenlo como guía e inspiración, no como regla! De la moda lo que te acomoda 💕💭 #creatorsearchinsights

¿Para qué tipo de cabello es ideal cada corte de pelo?

El clavicut moderno funciona especialmente bien en cabellos lisos u ondulados, ya que resalta la forma natural del pelo. El long bob desestructurado es perfecto para melenas finas, porque las capas generan mayor sensación de volumen.

Por su parte, el shag medio renovado favorece a cabellos ondulados o con rulos suaves, potenciando su textura natural. Mientras que el corte mariposa medio es ideal para cabellos abundantes, ya que aligera el peso sin sacrificar longitud.

Por último, el midi recto con puntas texturizadas resulta una gran opción para cabellos lisos o ligeramente ondulados que buscan un look prolijo y elegante con mínimo mantenimiento.