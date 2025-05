No es el maquillaje, es tu colorimetría: así puedes descubrir qué tonos te favorecen

A veces no es que te hayas maquillado mal ni que ese suéter “no sea tu estilo”. La realidad es que, cuando un color no va con tu tono de piel, simplemente no hay forma de que luzca bien. Y aquí entra algo que parece ciencia de pasarela, pero en realidad puede ser tu mejor aliada: la colorimetría.

¿Qué es la colorimetría y cómo puede ayudarte?

La colorimetría suena a algo técnico (y lo es), pero no necesitas una maestría para entenderla. Básicamente es el estudio de cómo los colores interactúan con tus rasgos: piel, ojos, cabello. Lo que logra es ayudarte a elegir tonos que te hacen ver más luminosa, despierta y hasta con mejor humor —aunque hayas dormido poco.

Se divide en estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Cada una agrupa tipos de piel, ojos y cabello con paletas específicas. Saber cuál eres puede ahorrarte muchas decisiones de “¿por qué me veo rara con este labial?”.

¿Qué significa ser otoño en colorimetría?

La armonía otoño se asocia con tonos cálidos: piel doradita o con toques melocotón, ojos en gama miel, verdes oliva o castaños, y cabello que va del pelirrojo al castaño chocolate. Hay subcategorías como otoño profundo u otoño suave, y conocerlas te puede cambiar la vida (o mínimo tus compras de maquillaje y ropa).

Según la experta Piluka de Echegaray, conocer tu estación es como aplicarte un filtro natural: te ves mejor sin esfuerzo, y eso siempre se agradece.

¿Qué colores y maquillajes te favorecen si eres otoño?

Los tonos fríos (azules, plateados, rosados pálidos) tienden a apagarte. Pero si usas colores cálidos y terrosos, todo cambia. El camel, el verde militar, el beige, el vino, el terracota… todos esos tonos hacen que la piel otoño brille sin necesidad de iluminador.

Para ojos, los marrones, verdes y dorados funcionan increíble. Si vas a probar con un toque de color, un turquesa intenso puede dar un giro interesante. ¿Labios? Mejor corales, terracotas y vino. Y si estás pensando en teñirte el cabello, tonos rojizos, dorados o incluso gris cálido pueden ser un acierto total.