Oración más poderosa para pedirle a la Virgen de Guadalupe un favor: así debes rezarla todos los días

La Virgen de Guadalupe es para millones de personas un símbolo de consuelo, protección y esperanza. Si estás atravesando un momento difícil o simplemente deseas recibir su guía, existe una oración considerada especialmente poderosa para presentar tus peticiones. Te contamos cuál es, cómo rezarla correctamente y por qué repetirla cada día puede ayudarte a encontrar paz, claridad y la ayuda que tanto necesitas.

El 12 de diciembre se la conmemora porque, según la tradición, fue el día en que ocurrió el último de los cuatro encuentros entre la Virgen y Juan Diego en el cerro del Tepeyac en 1531, convirtiéndose en una de las festividades religiosas más importantes de México y América Latina.

Así es la oración para atraer protección a la Virgen de Guadalupe

Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas. Acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná.

Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, y para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad.

Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos, seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar.

En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la Iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría.

Refúgianos bajo el manto de tu protección, mantennos en el abrazo de tus brazos, ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo, Jesús. Amén.

La relación de las rosas con la Virgen de Guadalupe

La Virgen de Guadalupe se asocia con rosas, especialmente con rosas de Castilla, por un motivo central dentro del relato de sus apariciones:



El milagro de las rosas en invierno: según la tradición guadalupana, el 12 de diciembre de 1531, la Virgen le pidió a Juan Diego que cortara flores en la cima del cerro del Tepeyac como prueba para el obispo. Juan Diego encontró rosas frescas y hermosas, a pesar de que era invierno, en esa época del año no florecen y el cerro era un lugar árido.

Desde entonces, se toma a las rosas como señal divina y como un símbolo espiritual.