EN VIVO: Así se vive la llegada de los peregrinos a la Basílica de Guadalupe

Así se vive en tiempo real la llegada de los peregrinos en esta jornada de fe. Miles de fieles comenzaron a llegar a la Basílica de Guadalupe para rendir homenaje a la Virgen, en una de las peregrinaciones más esperadas del año.

Entre oraciones, cantos y el avance constante de los contingentes, la explanada se llena de devoción y movimiento mientras los creyentes buscan un lugar para agradecer, pedir y cumplir sus promesas.