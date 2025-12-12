Logo Inklusion Sitio accesible
EN VIVO: Así se vive la llegada de los peregrinos a la Basílica de Guadalupe

Miles de peregrinos avanzan de rodillas y con oraciones rumbo a la Basílica de Guadalupe; así se vive en tiempo real la llegada de los creyentes.

Peregrinos en la Basílica de Guadalupe 2025: así se ve la llegada de los creyentes con la Virgen
Peregrinos en la Basílica de Guadalupe 2025: así se ve la llegada de los creyentes con la Virgen
Salud y Educación

Escrito por: Alejandra Gómez

Así se vive en tiempo real la llegada de los peregrinos en esta jornada de fe. Miles de fieles comenzaron a llegar a la Basílica de Guadalupe para rendir homenaje a la Virgen, en una de las peregrinaciones más esperadas del año.

Entre oraciones, cantos y el avance constante de los contingentes, la explanada se llena de devoción y movimiento mientras los creyentes buscan un lugar para agradecer, pedir y cumplir sus promesas.

EN VIVO: llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe 2025

Ingresan a la Basílica de Guadalupe a dar gracias

Miles de peregrinos ingresan a la Basílica de Guadalupe para pedir favores, un milagro, pero también para agradecer los favores recibidos.

Carretera México–Puebla con peregrinos

Así luce la carretera México–Puebla, donde continúan avanzando los peregrinos rumbo a la Basílica de Guadalupe.

Así, la llegada de un peregrino que cumplió una manda con la Virgen de Guadalupe

"Ya mero Virgencita, ya mero llegamos. Tengo que pagar una manda porque no me he portado bien este año. Tengo que pagar una manda porque no me he portado bien este año".

Peregrinos llenan por completo Basílica de Guadalupe

Completamente llena de peregrinos, pero en absoluto orden: así luce en estos momentos el interior de la Basílica de Guadalupe.

Pequeño entra de rodillas a la Basílica de Guadalupe

Así son los últimos metros de rodillas de este pequeñito que llega a la Basílica de Guadalupe.

Caminó de Puebla hasta la Basílica de Guadalupe

Su nombre es Jesús, tiene 18 años y caminó desde Puebla hasta la Basílica de Guadalupe; lo hizo cargando una pensada imagen de la virgen.

Llegando a la calzada de los Misterios, decidió entrar hincado; junto a él va Judith, su madre. Lo acompañó en cada momento y le ofrecía agua para poder seguir su camino.

Jesús viene a pedirle a la virgen por la salud de su abuelita que está muy enferma.

Peregrinos con frío, calor y sed esperando ver a la Virgen de Guadalupe

Miles de fieles pasan horas expuestos al frío, calor, con sed y sin alimentos, para poder ver por algunos minutos a la Virgen de Guadalupe.

