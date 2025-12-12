EN VIVO: Así se vive la llegada de los peregrinos a la Basílica de Guadalupe
Miles de peregrinos avanzan de rodillas y con oraciones rumbo a la Basílica de Guadalupe; así se vive en tiempo real la llegada de los creyentes.
Así se vive en tiempo real la llegada de los peregrinos en esta jornada de fe. Miles de fieles comenzaron a llegar a la Basílica de Guadalupe para rendir homenaje a la Virgen, en una de las peregrinaciones más esperadas del año.
Entre oraciones, cantos y el avance constante de los contingentes, la explanada se llena de devoción y movimiento mientras los creyentes buscan un lugar para agradecer, pedir y cumplir sus promesas.
Ingresan a la Basílica de Guadalupe a dar gracias
Miles de peregrinos ingresan a la Basílica de Guadalupe para pedir favores, un milagro, pero también para agradecer los favores recibidos.
Carretera México–Puebla con peregrinos
Así luce la carretera México–Puebla, donde continúan avanzando los peregrinos rumbo a la Basílica de Guadalupe.
Así luce la carretera México–Puebla, donde continúan avanzando peregrinos rumbo a la Basílica de Guadalupe.
Toma precauciones si transitas por la zona.
Toma precauciones si transitas por la zona.
Así, la llegada de un peregrino que cumplió una manda con la Virgen de Guadalupe
Peregrinos llenan por completo Basílica de Guadalupe
Completamente llena de peregrinos, pero en absoluto orden: así luce en estos momentos el interior de la Basílica de Guadalupe.
Pequeño entra de rodillas a la Basílica de Guadalupe
Así son los últimos metros de rodillas de este pequeñito que llega a la Basílica de Guadalupe.
La fe mueve a millones...

Caminó de Puebla hasta la Basílica de Guadalupe
Su nombre es Jesús, tiene 18 años y caminó desde Puebla hasta la Basílica de Guadalupe; lo hizo cargando una pensada imagen de la virgen.
Llegando a la calzada de los Misterios, decidió entrar hincado; junto a él va Judith, su madre. Lo acompañó en cada momento y le ofrecía agua para poder seguir su camino.
Jesús viene a pedirle a la virgen por la salud de su abuelita que está muy enferma.


Peregrinos con frío, calor y sed esperando ver a la Virgen de Guadalupe
Miles de fieles pasan horas expuestos al frío, calor, con sed y sin alimentos, para poder ver por algunos minutos a la Virgen de Guadalupe.