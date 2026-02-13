La peligrosa razón por la que no debes poner espejos frente a tu cama, según el Feng Shui

El Feng Shui no es más que una práctica que viene del medio oriente y que, en los últimos meses, ha ganado muchos adeptos entre las nuevas generaciones gracias a la vinculación que tiene con el apartado energético, mismo que se vislumbra principalmente en los espacios en donde pasas más tiempo como el hogar o el trabajo.

Ante este hecho, expertos en esta disciplina han revelado detalles que posiblemente han pasado desapercibidos, pero que a partir de ahora tienes que tener en cuenta si sigues de cerca del Feng Shui. Dicho lo anterior, existen razones muy claras para evitar colocar espejos frente a tu cama; es decir, dentro de tu habitación.

¿Por qué no se recomienda colocar espejos frente a tu cama?

De acuerdo con información de la especialista Gloria Ramos, existen una serie de acciones que están ligadas al Feng Shui y que, en esencia, suelen ser contraproducentes para generar una energía positiva en el hogar. Una de estas acciones es, precisamente, colocar un espejo frente al lugar en donde descansas.

Esta situación es similar al colocar la cama alineada a la puerta, pues ambas acciones producen una sensación de vulnerabilidad. Del mismo modo, colocar un espejo frente a la cama tiende a bloquear la circulación de la energía en este espacio, lo cual impide que la abundancia se concrete en este lugar.

La experta en Feng Shui, además, menciona que los espejos suelen generar insomnio debido a lo que reflejan, por lo que es muy mala idea colocarlos frente a la cama. Por último, es fundamental que tampoco cuentes con fotografías tristes o violentas en tu habitación, pues esto también puede impedir un descanso más placentero.

¿Cuál es el principio central del Feng Shui?

Relacionado al punto anterior, el eje principal del Feng Shui deriva de la disposición de los objetos dentro de un espacio determinado, incluyendo otros apartados como los materiales, los colores y las luces. La intención, entonces, es generar un flujo de energía positivo que impacte en el estado de ánimo de las personas que viven ahí.