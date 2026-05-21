Rociar vinagre alrededor del inodoro: ¿por qué se recomienda y para qué sirve?

Hay ciertas personas que suelen rociar vinagre alrededor del inodoro; aunque se trata de un remedio casero muy usado, algunos de nosotros desconocemos la efectividad y por qué se recomienda su uso en el tema de la limpieza del hogar.

Para que ya no te quedes con dudas, te detallaremos para qué sirve; posiblemente se convierta en tu nueva técnica para tu casa por sus efectos. Así que toma nota de todas las recomendaciones sobre el tema.

¿Por qué rociar vinagre alrededor del inodoro?

Cuando se habla de lavar el WC, usualmente nos enfocamos en la parte interna, pero solemos olvidarnos del exterior, ya que es un espacio donde igualmente se puede acumular mucha suciedad o caen bacterias en los alrededores.

Hay quienes suelen rociar vinagre alrededor del inodoro, ya que se puede convertir en una gran alternativa para facilitar la limpieza; se encarga de descomponer los residuos minerales debido a su gran acidez.

Otra razón por la que se recomienda su uso es por ser un neutralizador de olores, un aspecto importante al tratarse del sanitario, espacio en el que comúnmente suelen juntarse los malos aromas. Por esas razones sirve al incorporarlo en tu rutina de limpieza.

¿Cómo usar el vinagre blanco para el inodoro?

Rociar vinagre alrededor del inodoro será una gran alternativa para poder eliminar el mal olor y los minerales que tenga adheridos, pero, paralelo, hay que hacerlo correctamente. Por eso se recomienda hacerlo de la siguiente manera:

Puedes aplicar directamente en la zona sin ningún problema, pero si el aroma te resulta muy intenso, puedes mezclar mitad vinagre blanco y mitad agua en un rociador. Retira todo el polvo que pueda existir en la zona. Rocía la zona con el producto y dejamos actuar por 10 minutos. Pasado el tiempo, tallamos la zona hasta retirar toda la suciedad. Con un paño humedecido limpiamos y secamos la humedad que se haya generado. Listo, no esperes más y comprueba cómo sirve el remedio casero.