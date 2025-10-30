Pensión ISSSTE: Estos son los afiliados que no recibirán su aguinaldo en 2025 y la razón

Las y los millones de afiliados que forman parte de la Pensión ISSSTE están a la espera de recibir el cobro correspondiente a noviembre del 2025. Y, mientras esto ocurre, existe la disyuntiva en torno a quiénes serán los jubilados que no recibirán el pago correspondiente al aguinaldo en este año.

La Pensión ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado) se ha convertido en una de las más importantes gracias a la ayuda económica que le entrega a sus afiliados, mismos que se preguntan si en este cierre del año también recibirán el pago correspondiente al aguinaldo.

¿Qué afiliados de la Pensión ISSSTE no recibirán su aguinaldo?

Se sabe que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado ya está preparando el aguinaldo para sus afiliados, el cual se dividirá en dos partes. Sin embargo, es preciso que sepas que no todos serán acreedores al mismo, pues de acuerdo con el portal AS México existen algunas excepciones.

Y es que, de acuerdo con la fuente, quienes formen parte de la Pensión ISSSTE pero que, sin embargo, no coticen bajo el régimen de la Ley de 1983, no podrán disfrutar del aguinaldo, el cual es una prestación obligatoria que se entrega a finales del año para subsanar los gastos decembrinos.

De igual forma, aquellos pensionados que estén contratados bajo el esquema de honorarios tampoco serán acreedores al aguinaldo, pues estos no cuentan con una relación subordinada. Finalmente, quienes cobran bajo la cotización de la Ley 2007 tampoco recibirán este monto, pues su pensión deriva de los ahorros acumulados en su Afore.

¿Cómo entregará el aguinaldo la Pensión ISSSTE?

A diferencia de otras instituciones, el pago del aguinaldo correspondiente a la Pensión ISSSTE se realizará en dos exhibiciones. La primera de ellas se realizará durante la primera quincena de noviembre 2025, mientras que la segunda se entregará en enero del siguiente año.