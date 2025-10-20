Estos pensionados y jubilados del ISSSTE recibirán dos pagos en noviembre 2025

Los pensionados y jubilados del ISSSTE deben prepararse, puesto que en noviembre tendrán la fortuna de recibir dos pagos, monto que los usuarios deben considerar para verificar que el dinero llegue a sus respectivas cuentas bancarias.

Para que no lo pases desapercibido, te detallaremos qué dicen las autoridades sobre el pago de dichos montos, ideales para solventar ciertos gastos que se presenten en los usuarios. A continuación te daremos los detalles al respecto.

¿Cuándo pagan el aguinaldo en el ISSSTE?

Los jubilados y pensionados del ISSSTE, tienen acceso al pago del aguinaldo, un monto extra que les permitirá solventar ciertos pagos de finales de año. En el calendario oficial del instituto, se prevé que para noviembre se hará el primer pago del aguinaldo.

Para el 30 de octubre se hará el pago del mes a los usuarios mencionados, mientras que en la primera quincena de noviembre se realizará el primer pago del aguinaldo, siendo dos pagos extras que muchos beneficiarios ya deseaban poder recibir.

Con respecto al pago de la segunda parte del aguinaldo, se prevé que se realice a inicios del enero del 2026, pero para ello hay que esperar a que se publique el calendario oficial del siguiente año.

¿Qué pensionados no reciben aguinaldo?

Es una realidad que hay pensionados y jubilados que no reciben su respectivo aguinaldo, información que los usuarios deben de conocer para poder reclamar su dinero o para evitar caer en confusiones.

El portal del ISSSTE, explica que los usuarios que estén en las pensiones de Cesantía de Edad Avanzada o Vejez de la Ley 97, no reciben el dinero del aguinaldo, mientras que los usuarios que estén bajo la Cesantía de Edad Avanzada o Vejez de la Ley 73, podrán obtener su correspondiente pago.

No olvidemos que los dos pagos que van a recibir los usuarios es un alivio económico, en especial al pasar las fiestas decembrinas, donde varios usuarios presentan importantes gastos por las celebraciones de fin de año. Con los montos extras podrán hacer sus deudas con mayor facilidad.