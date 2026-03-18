Perrita perdida se reencuentra con su dueña 7 años después; así fue el momento (VIDEO)

¡No estoy llorando, tú estás llorando! En las últimas semanas comenzó a circular con fuerza un video que tiene como protagonista a una pequeña perrita, la cual se reencontró con su dueña después de transcurridos 7 largos años. Esto fue lo que ocurrió luego de volver a verla.

Fue a través de TikTok en donde un video rápidamente se hizo viral por tener como actriz principal a una perrita, la cual mostró los sentimientos que tiene dentro luego de reencontrarse con su dueña después de 7 años de haberla visto por última vez. Prepárate, pues seguramente este video te hará llorar.

VIDEO: Así fue como una perrita se reencontró con su dueña 7 años después

La historia inició cuando una tiktoker mostró a su perrita Venus, misma que llamó la atención de una usuaria que preguntó si no se trataba de la misma perrita que había perdido hace unos años. Luego de mostrarle algunas fotos de ella de bebé, ambas acordaron verse para que la perrita conociera a su primera dueña.

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#adopcionresponsable #adoptanocompres ♬ fantasmas - HUMBE @segunval El destino de Venus pudo haber sido otro, pero la vida la puso en mi camino, no creo en las coincidencias, Venus llegó para enseñarme que cuando actúas con amor, el universo se encarga del resto 💛 #perros

En este punto vale decir que Venus recibió un baño luego de sufrir de babesiosis, una infección que necesita cuidados particulares y medicamentos. Además, la dueña actual aseguró que la intención de la usuaria nunca fue quitarle a su perrita, sino más bien conocerla y saber cómo se encontraba de salud.

Fue así como, tras el encuentro en su hogar, la perrita comenzó a mover su colita para, posteriormente, dejarse acariciar por su antigua dueña. Después de este choque emocional, la primera dueña soltó algunas lágrimas al ver cómo su mascota había sido tan bien cuidada por la tiktoker llamada Val, a quien agradeció por este gesto.

¿Cómo reaccionaron las redes al video?

Si bien algunos usuarios minimizaron los hechos y agradecieron a su nueva dueña por llevar a la perrita con su antigua dueña, la gran mayoría no soportó la dicha de ver cómo la perrita se emocionada después de no ver a su humana durante 7 largos años, por lo que estos fueron los principales comentarios que inundaron las redes.