Esto hay detrás de una persona que nunca hace la cama al despertar, según la psicología

Seguramente conoces a una persona, o a un grupo de personas, que después de despertar comienza a hacer sus actividades diarias y deja pasar el hecho de tener la cama. Ya sea por una cuestión accidental o intencional, la realidad es que este tipo de seres guardan consigo características muy específicas, de acuerdo con la psicología.

Como sabes, la psicología se ha convertido en una disciplina que responde a ciertas preguntas en torno a curiosidades del día a día. Una de las más llamativas de las últimas semanas guarda relación, precisamente, con las características que tienen aquellas personas que nunca tienden la cama al momento de comenzar un nuevo día.

¿Qué dice la psicología sobre las personas que no tienden la cama al despertar?

Durante años esta situación se ha asociado a un aspecto de poca responsabilidad o constancia de parte de estas personas, aunque, recientemente, la psicología ha propuesto una visión distinta respecto a estos seres, así como las características que tienen y la razón detrás de esta situación en beneficio de su personalidad.

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Y es que, de acuerdo con estudios en psicología, el no tender la cama después de levantarse no necesariamente es sinónimo de desorden, sino que más bien puede significar una forma distinta de gestionar la energía mental, así como las prioridades que cada persona tiene en su día a día ya sea en casa o en el apartado laboral.

Expertos sugieren la posibilidad de que estos seres tengan un perfil mucho más creativo y flexible que los demás.Y si bien tender la cama no es más que una “norma doméstica” impuesta con el paso de los años, la realidad es que son cada vez más las personas que hacen caso omiso a esta regla para dar paso a otras prioridades.

¿Cuál es la importancia de los entornos desordenados para la psicología?

La psicología cognitiva le ha dado mucho valor a los entornos ligeramente desordenados y la relación con la creatividad que estas personas tienen, pues estudios sugieren que, cuando está fuera de estructuras rígidas, el cerebro puede generar ideas mucho más originales que, a su vez, son menos previsibles que otras opciones.