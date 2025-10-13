(VIDEO) Logra unos pies suaves con una mascarilla casera y fácil de hacer

Cuando queremos usar tacones o zapatos abiertos durante algún viaje o fiesta importante, lo que muchos de nosotros queremos es mostrar unos pies suaves, libres de sequedad y rugosidad en la piel, haciéndonos sentir seguras al momento de mostrar esa zona de nuestro cuerpo.

Para que lo puedas lograr fácilmente, te detallaremos cómo hacer una mascarilla casera y fácil. Un remedio que puedes hacer en casa, te ayudará a tener una piel suave. Solamente sigue las instrucciones y realiza algunos consejos.

¿Cómo hago mi propia mascarilla para pies?

La siguiente mascarilla casera y fácil de hacer, se destaca por ser una receta que tendrá la función de ser un exfoliante, permitiendo eliminar toda la sequedad y durezas que tengas, logrando al final unos pies suaves para presumir con tu calzado favorito. El proceso es muy sencillo, solamente realiza los siguientes pasos:

En un cuenco agrega media cucharada de azúcar, con una cucharada de aceite de almendra o de coco. Mezclamos todos los insumos. Aplica en las zonas afectadas realizando movimientos circulares. Cubre tu piel con papel plástico y dejamos reposar por 20 minutos. Pasado el tiempo, limpia la zona con abundante agua y agrega una crema de tu preferencia.

Lo recomendable es exfoliar los pies al menos 2 veces a la semana. Si estás empezando, puedes hacer una vez para que tu piel se adapte al remedio. Si tienes problemas en la piel, previamente consulta con un dermatólogo al respecto.

¿Cómo evitar las asperezas en los pies?

Aunque la mascarilla casera y fácil de hacer te puede ayudar a lograr pies suaves, también es importante implementar ciertas acciones para prevenir las asperezas. Laboratorios Viñas, recomienda que consideremos los siguientes aspectos:

Utiliza cremas hidratantes para pies. Aplicarlo diariamente ayuda a evitar la sequedad y el engrosamiento.

Exfolia la zona.

Usa un calzado que respete la anatomía del pie. El exceso de fricción ayuda al engrosamiento de la piel.

Con los consejos básicos, lograremos tener una piel suave, evitando que tenga un aspecto viejo o descuidado. Ante cualquier anomalía en esa zona, no olvides acudir a un médico para obtener atención profesional al respecto.