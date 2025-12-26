Actor enfrenta un grave problema tras disparar un arma en conflicto vial

El caso de este actor continúa al rojo vivo tras confirmarse todos los cargos en su contra, esto tras un confrontamiento callejero ante una mujer. Dicho conflicto fue de carácter vial, el cual terminó con disparos con arma de fuego. Ante dicha situación, Ernest Heinz ya fue acusado y la condena podría ser irreversible para el resto de su vida.

¿Qué pasará con el actor que le disparó a una mujer?

Aquel conflicto se suscitó el 11 de septiembre pasado, cuando el famoso se confrontó con una mujer. Se indica que el vehículo del actor se adelantó al de la mujer, parece que hubo un intercambio de palabras y posteriormente se enfrentaron para seguir con la pelea.

Lamentablemente, Ernest sacó un arma de fuego y le disparó, después de indicarle a la mujer que la iba a matar. En ese momento lo acusaron de intento de homicidio criminal, asalto agravado y posesión de un arma para uso ilegal. Además se le agregó almacenamiento de armas de fuego descubierto momentos después.

Ante eso, se confirmó que el próximo 30 de enero se dará su procesamiento, según la información de la revista PEOPLE. Con esto, la situación se ha confirmado grave para un hombre que dejaría en mal estado a la mujer con la que se cruzó aquel día.

¿Cuál es el estado de la mujer que se confrontó con el actor?

Las investigaciones se llevaron a cabo y tras directamente atribuirle 31 cargos a Ernest Heinz, el caso de la mujer ha generado bastante polémica. Se indica que ella no trató de involucrarse en el conflicto, pero el artista directamente la amenazó de muerte.

Según algunos de los reportes, Aris-Galva podría quedarse sin vista en su ojo derecho el resto de su vida. Ella tiene dos empleos, tres hijos y se comenta que es mamá soltera. Ante dicha situación, su familia ya comenzó una colecta en GoFundMe, esto para pagar todo lo correspondiente con su complicación médica. Incluso, prepararse para lo que vendrá por un disparo que casi le quita la vida.