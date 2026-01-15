Las 2 playas de Quintana Roo con el agua más limpia y cristalina, según la IA

Para muchos el 2025 pasó muy a prisa y hubo viajes que quedaron postergados. Afortunadamente, el 2026 nos pone enfrente más de 300 días para poder conocer aquel lugar que siempre soñamos y un destino impensado, pero que merece ser visitado.

Exatlón México | Programa Completo| Tensión, advertencias y premios colosales sacuden la competencia

En el estado de Quintana Roo existen muchos atractivos para los turistas y sus playas se destacan. Su costa tiene casi 900 kilómetros de extensión por lo que elegir una de sus playas puede tornarse dificultoso y es en este punto que la Inteligencia Artificial (IA) se presenta para ayudar y ajustar la búsqueda en base a nuestras preferencias.

¿Qué playas de Quintana Roo tienen el agua más limpia y cristalina?

Mediante la aplicación Gemini, IA creada por Google, se buscó la respuesta a qué playas de Quintana Roo tienen el agua más limpia y cristalina. Esta tecnología analizó distintas fuentes de información y respondió que son Playa Norte (Isla Mujeres) y Playa El Cielo (Cozumel).

“Si buscas las aguas más transparentes y libres de impurezas en Quintana Roo (considerando tanto la calidad del agua como la baja probabilidad de sargazo) estas dos opciones son las que lideran consistentemente los rankings de 2025 y 2026”, añadió la IA.

¿Por qué visitar estas playas de Quintana Roo?

Gemini no solo nombró a estas playas de Quintana Roo sino que ofreció información de mucha utilidad para los viajeros. Esta Inteligencia Artificial se encargó de detallar los motivos por los cuales Playa Norte (Isla Mujeres) y Playa El Cielo (Cozumel) merecen ser visitadas:



Playa Norte (Isla Mujeres): Es considerada por muchos como la joya de la corona del Caribe Mexicano. Su fama no es casualidad; su ubicación geográfica la protege de las corrientes que traen sargazo, manteniendo el agua impecable casi todo el año. El agua es extremadamente cristalina, con una visibilidad que parece de piscina.