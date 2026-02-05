Si eres mujer y tienes más de 30... urge que consumas este mineral

Una alimentación balanceada y llena de todo lo necesario ayuda a que las personas mantengan una salud ideal. Sin embargo, aunque todos los elementos son necesarios en el cuerpo humano (en su debida cantidad) el magnesio es de suma importancia para una mujer de 30 años o más. Por eso, es importante saber en qué puedo ayudar al cuerpo este mineral.

¿Por qué la mujer requiere de magnesio después de los 30 años?

Cualquier mujer requiere del magnesio en sus debidas cantidades, sin embargo después de los 30 años es requerido para ayudar a temas como el equilibrio hormonal, la salud de los huesos y una ayuda total para mejorar el descanso, reducir el estrés y la fatiga.

Por ello, es necesario entender la ayuda de este mineral en cada aspecto de salud del cuerpo femenino.

En primer lugar, la salud de los huesos se ve beneficiada por el calcio y la vitamina D que produce el magnesio. Esto es vital al pensar en que el desgaste óseo se va dando con el paso de los años. Así se pueden prevenir asuntos como la osteoporosis.

En segundo término, se puede lograr un mejor descanso gracias a los neurotransmisores y la participación del mineral en la relajación del cuerpo. Así también el dormir bien se traduce en un mejor descanso, reducción del estrés y bienestar general.

Y como tercer y último punto, el equilibrio hormonal sale muy beneficiado, pues este mineral permite regulación del sistema nervioso y permite reducir síntomas del síndrome premenstrual, como son la inflamación, la irritabilidad y retención de líquidos.

♬ sonido original - Dr. Rodrigo Arteaga @dr.rodrigoarteaga Lo que pasa cuando te falta magnesio. Si te sientes cansado, con calambres, duermes mal o estás más ansioso de lo normal, puede que no sea estrés ni falta de voluntad. Puede que te falte magnesio. Este mineral es esencial para producir energía, relajar los músculos, regular el sistema nervioso y permitir un descanso profundo. Y lo más preocupante es que muchas personas tienen niveles bajos sin saberlo. El requerimiento diario está entre 310 y 320 mg para mujeres, y entre 400 y 420 mg para hombres aproximadamente. Pero en muchas personas estas necesidades aumentan: si estás bajo mucho estrés, tomas café o alcohol con frecuencia, haces ejercicio intenso o tienes problemas digestivos, podrías necesitar más. El magnesio se encuentra en alimentos como las semillas de calabaza, las almendras, la espinaca, el aguacate, el chocolate oscuro, las legumbres y algunos cereales integrales. Pero incluso con una buena alimentación, no siempre se alcanza la dosis óptima. Por eso muchas personas mejoran al usar un suplemento. Las mejores formas son el citrato, glicinato o malato de magnesio, porque se absorben bien y no irritan el estómago. Tomarlo por la noche también puede ayudarte a dormir mejor. Tu salud cambia cuando le das al cuerpo lo que necesita. ¡Comparte este video para promover la importancia del magnesio! Y manda este video a quien lo necesite. #magnesio

¿Por qué el magnesio es vital para una mujer de 30 años o más?

La importancia de este mineral radica en que participa en cerca de 300 procesos dentro del cuerpo humano. Su intervención va desde la función muscular hasta la regulación del sistema nervioso. Por ello, cuando desde los 30 años se recuerda que comienzan cambios en el ámbito metabólico o en los temas hormonales, el cuerpo puede verse mermado por los niveles de energía, estado de ánimo y puntualidades en la salud de los huesos.