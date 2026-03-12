La peligrosa razón por la que no debes poner la mesa del comedor pegada a la pared, según el Feng Shui

Mucho se ha hablado respecto a la forma en cómo el Feng Shui ha motivado a que millones de personas hagan cambios radicales en sus hogares para que puedan sentir una energía positiva al entrar a estos. Ahora, una experta en esta disciplina ha concedido detalles en torno a por qué no es buena idea poner la mesa del comedor pegada a la pared.

Se ha vuelto común que la mesa del comedor se pegue a la pared por distintos motivos, entre los que destacan tener más espacio en esta zona de la casa o, bien, hacer que la misma luzca más estética; sin embargo, una experta en Feng Shui ha revelado que esta situación no es la más recomendable por varias situaciones.

¿Por qué no debes poner la mesa del comedor pegada a la pared, según el Feng Shui?

Lo primero a tener en cuenta es que el Feng Shui es una disciplina que tiene su origen en China y que, entre otras cosas, busca que la energía fluya en los distintos espacios en los que habitamos. Ante esto, el comedor es uno de los lugares más importantes del hogar, pues es aquí en donde se realizan distintas actividades en unión familiar.

Dicho lo anterior, la experta Montserrat Beltrán ha mencionado la importancia de tener la mesa del comedor en un lugar establecido y no pegada a la pared, pues el tenerla “arrinconada” impide que la energía fluya por los demás espacios de esta habitación, lo cual hace que esta se estanque entre la comida, los familiares e invitados a tu hogar.

En otras palabras, tener la mesa del comedor pegada a la pared puede reprimir tanto las energías positivas como los vínculos familiares, por lo que se recomienda alejarla de cualquier rincón del hogar. Vale recordar que, para el Feng Shui, este mueble simboliza el núcleo familiar, por lo que no puede estar reprimido en un espacio cualquiera.

¿En dónde sí colocar la mesa del comedor?

Montserrat establece que, en esencia, sí hay un lugar recomendable para colocar la mesa del comedor. De acuerdo con la fuente, lo mejor es colocarla justo en el centro de la habitación pues, de esta forma, el flujo de energía será más elevado, lo cual permitirá que todo transcurra en orden y estabilidad.