Conoce la función que debes eliminar de tu WhatsApp

La aplicación de WhatsApp se ha convertido en la plataforma de mensajería con el que las personas se mantienen en constante comunicación, siendo la más popular a nivel mundial desde hace más de 10 años, por la gran cantidad de herramientas que tiene y las actualizaciones que hace.

Sin embargo, pese a todos los puntos buenos que puede llegar a tener la aplicación, también tiene aspectos que son vulnerables a ataques de virus, los cuales pueden poner en riesgo la seguridad de sus usuarios por medio de un ciberataque .

¿Qué función debes eliminar de tu WhatsApp por seguridad?

De acuerdo con lo que se sabe, la función de ‘Descarga Automática’, la cual permite que los archivos que te envíen se descarguen de manera automática, sin importar que sean fotos o videos. Y es que, el equipo Project Zero de Google, aseguró que esta puede facilitar el acceso de virus a tu equipo.

Cuando te llegan a agregar a un grupo, si una persona manda un virus y tu celular tiene dicha función activada, puede afectar a tu dispositivo, ya que los archivos contaminados se pueden esconder en imágenes, videos, archivos PDF, de audio, solo por mencionar algunos.

¿Cómo se puede desactivar dicha función?

Para desactivar la descarga automática de archivos de tu WhatsApp, se tienen que seguir los siguientes pasos:

Abre WhatsApp.

Ve a los tres puntos del menú y después a Ajustes.

Selecciona Almacenamiento y datos.

En "Descarga automática", desmarca los archivos (fotos, videos, etc.) tanto en Wi-Fi como en datos móviles.

Otra opción es:



Ve a Ajustes > Chats.

Desactiva Visibilidad de archivos multimedia.

Con estos sencillos pasos, también puedes proteger tu dispositivo de cualquier virus y continuar disfrutando de la aplicación de mensajería más popular en la actualidad.

