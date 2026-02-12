Famosa cantante pidió apoyo tras acoso de un hombre; ¿cómo va el caso?

En las horas recientes una noticia se volvió ampliamente conocida y no solo en México, sino a nivel mundial. Y es que lamentablemente un hombre identificado como mexicano acosó a una artista internacional. Fue por eso que las autoridades de Bélgica tuvieron que intervenir para evitar que el acosador le hiciera algo a esta famosa cantante. Esto fue lo ocurrido con Sylvi De Bie.

Exclusiva | Rossana Nájera revela que acompañó a su expareja, Pablo Castillo, en su duelo por la muerte de su padre

¿Qué pasó con esta cantante y el acoso de este hombre?

Los reportes oficiales indicaron que la artista se había sentido vigilada en las últimas horas, situación que se confirmó cuando el hombre se acercó a ella en su club privado, esto con la intención de sacarle información de su lugar de residencia. Sin embargo, al ocurrir dicha situación, la vocalista de Sylver avisó a las autoridades.

Esto provocó que las autoridades se movilizaran de inmediato para buscar a un tal Oscar C.V. El hombre se identificó como mexicano de 51 años, quien se desempeña como contador y experto financiero. Además, según el diario Het Laatste Niuews, este sujeto habría viajado desde la Ciudad de México, con escala con Turquía… para encontrarse con la famosa.

Estas fueron las palabras de la artista: “En los últimos días tuve la impresión de que alguien me seguía. Cuando estaba en mi club deportivo en Lier, el hombre apareció allí en el mostrador y pidió mi dirección privada. El club consideró que el hombre se comportaba de forma extraña y por eso avisé a la policía”.

¿Qué le va a pasar a este hombre que acosó a cantante?

Según lo establecido por las autoridades locales, el hombre fue detenido, interrogado y puesto en libertad. Ante eso, se le indicaron estrictas reglas para continuar su estadía en Bélgica. “el hombre fue detenido tras una denuncia por acoso. Fue interrogado y luego quedó en libertad bajo estrictas condiciones”.

También se reportó que el interrogatorio fue en español, esto para evitar ambigüedades y al final también se estableció que Oscar no podrá acercarse ni intentar comunicarse con la famosa.