Este es el pueblo mágico donde paseas por un volcán extinto y conoces elotes gigantes

Las visitas a los distintos espacios naturales-turísticos de México dejan experiencias inolvidables. Por eso en esta oportunidad se habla de un pueblo mágico llamado Jala, ubicado en Nayarit. Aquí se habla mucho de su ambiente que convive bajo el cobijo de un volcán dormido y lo cual provoca mazorcas enormes que llegan hasta los 60 cm de altitud. Además, estas son las actividades que se pueden concretar en dicho sitio.

¿Qué hay en Jala, hermoso pueblo mágico de Nayarit?

Nayarit es un estado que también es ampliamente recomendado para visitar, por ello este espacio parece una parada obligatoria a la que todo mexicano debería asistir. Se indica que desde estados como Jalisco (específicamente desde Guadalajara) el trayecto en vehículo es cercano a las 2 horas.

Volcán dormido - El ambiente de este sitio se centra en todo lo que ofrece una población que existe bajo el cobijo de un fenómeno natural como ese. Con su última erupción en el siglo XIX, el Volcán Ceboruco ofrece sendas épicas entre ríos de lava solidificada, fumarolas humeantes y vistas panorámicas de 2, 280 metros.

Mazorcas gigantes - Mientras que otra de las grandes atracciones turísticas tiene relación con las mazorcas de gran tamaño, mismas que producen también elotes grandes por el suelo volcánico fértil. El gran evento se lleva a cabo en el mes de agosto, esto con la Feria del Elote.

¿Qué otras actividades se pueden hacer en este pueblo mágico?

Si las actividades mencionadas no son suficientes para convencer a las personas de asistir, destacan otros temas.