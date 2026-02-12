Horóscopo de HOY jueves 12 de febrero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 12 de febrero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 12 de febrero de 2026

Hoy, jueves 12 de febrero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries: la energía del día te impulsa a cuidar más tu cuerpo y a prestar atención a señales de cansancio que vienes ignorando. Es un momento favorable para actuar con mayor responsabilidad y no tomar decisiones impulsivas.

Tauro: el clima astral favorece la estabilidad emocional y una mejor conexión con lo que necesitas para sentirte seguro. En temas de amor y finanzas, es un buen día para consolidar acuerdos y pensar a largo plazo.

Géminis: la jornada te invita a ordenar tu rutina de salud y a mejorar hábitos que impactan en tu bienestar. En el amor y el dinero, conviene ser más claro en la comunicación para evitar malentendidos.

Cáncer: la energía disponible favorece el equilibrio emocional y una mayor conciencia sobre tus necesidades físicas. En el amor, es un día propicio para hablar de compromisos y proyectar con mayor seguridad.

Leo: el movimiento astral te impulsa a revisar tu nivel de energía y a no sobreexigirte más de la cuenta. Es un buen momento para tomar decisiones desde la madurez y no desde el orgullo.

Virgo: la jornada favorece la organización de tu salud y la adopción de rutinas más disciplinadas, especialmente bajo la influencia de la Luna en Capricornio. Es un día ideal para planificar y poner orden en asuntos pendientes.

Libra: la energía del día te invita a buscar mayor equilibrio entre mente y cuerpo para evitar el estrés. Conviene actuar con cautela y no idealizar situaciones.

Escorpio: el clima astral favorece procesos de sanación emocional que impactan positivamente en tu bienestar físico. En el amor, es un buen momento para cerrar ciclos y tomar decisiones más conscientes.

Sagitario: la jornada te impulsa a cuidar tu energía vital y a respetar tus propios límites. En temas económicos, es un día favorable para replantearte objetivos con mayor responsabilidad.

Capricornio: la energía disponible se potencia con la influencia de la Luna en tu signo, ayudándote a tomar mayor control sobre tu salud y tus hábitos. En el amor y el dinero, es un momento ideal para asumir compromisos serios y estables.

Acuario: el movimiento astral te invita a prestar atención a señales internas que indican la necesidad de descanso. En la esfera del dinero, es un buen día para pensar estrategias a largo plazo.

Piscis: la jornada favorece la conexión entre tu mundo emocional y tu bienestar físico, ayudándote a encontrar mayor armonía. En el amor, conviene actuar con prudencia y no dejarte llevar solo por la intuición.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: