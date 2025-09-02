Prepara una mascarilla de café para ocultar canas y acelerar el crecimiento

El café es sin dudas una de las bebidas energizantes más consumidas en el mundo. Lo que muchos desconocen es que tiene beneficios para el crecimiento del cabello, por su composición rica en antioxidantes.

Además combate los daños causados por el sol y la exposición al ambiente, por lo que regenera el cuero cabelludo y dando suavidad, firmeza y brillo. Con una mascarilla de café vas a mejorar la circulación sanguínea alimentando así las hebras de la raíz (folículos pilosos), fomentando el crecimiento del cabello más rápido y fuerte.

¿Cómo preparar la mascarilla de café para el cabello?

El café tiene propiedades oscurecedoras por su pigmentación natural. Este tratamiento tiene que prepararse una vez cada 15 días y es necesario aplicar directamente en las raíces y en las canas del cabello por completo.

Ingredientes y preparación

Lavar bien el cabello.

En un recipiente vas a mezclar tres tazas de café negro frío, cinco gotas de aceite de romero y cinco gotas de aceite de lavanda.

Aplicar sobre el cabello limpio en la raíz y las canas.

Dejar la mascarilla en pelo durante 15 minutos.

Lavar con abundante agua fría.

La ciencia manifiesta que el café regenera las células muertas y combate la caída del cabello. Además las propiedades de la cafeína aumentan la protección anágena la cual contribuye al crecimiento capilar, además de nutrir el cuero cabelludo para que quede suave y con brillo.

Otra alternativa para el crecimiento

https://www.instagram.com/p/B0Ugl7YH--M/?igsh=MTh2Y3VsMjhoaHRoYQ==

Lavar bien el cabello.

En un recipiente mezclar media taza de aceite de almendras, una cucharada de café soluble y dos cucharadas de aceite de coco.

Masajear las raíces hasta las puntas con la mezcla.

Dejar la mascarilla en pelo durante 15 minutos.

Enjuagar con agua tibia y realizar cada 15 días.

Estas son mascarillas de café muy efectivas para ocultar canas y sobre todo fortalecer el crecimiento del cabello.