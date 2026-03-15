7 ideas de diseño para cuartos pequeños: aprovecha el espacio de forma más inteligente
Aunque las recámaras de tu casa sean muy reducidas, sí es posible optmizar la organización para que el lugar se vea armonioso en todo momento.
Un problema muy frecuente entre las personas que viven en departamentos o casas pequeñas, es la falta de espacio en las recámaras. Sin embargo, es posible adaptarse a las condiciones cuando se recurre a ideas de diseño que son funcionales y que ayudan a dar una apariencia visual armoniosa.
Las opciones para lograrlo son variadas y no siempre requieren remodelaciones totales, sino que es suficiente con tener una visión creativa para las instalaciones. De acuerdo con información del portal especializado Room Concepts, algunos de los aspectos que funcionan muy bien en una reconstrucción, consisten simplemente en elegir muebles multifuncionales, hacer un acomodo estratégico y cambiar instalaciones viejas.
¿Cómo renovar una habitación pequeña? 7 ideas de diseño que te harán la vida más fácil
- Camas con almacenamiento integrado. Las camas compactas se ven bellísimas, pero la realidad es que no son tan prácticas para cuartos chicos. Es mejor recurrir a ideas de diseño actuales, como las bases altas que permitan almacenar cosas debajo o bien, que traigan cajones incluidos.
- Muebles flotantes. Justo como pasa con los muebles que son ideales para el baño, las cómodas y cajoneras de aspecto flotante son otra excelente opción para dar mayor movimiento. Una de sus ventajas principales es que agranda el espacio hasta en un 15%, según datos de My Better Shelf.
- Repisas altas. Para que tu cuarto esté libre de ruido visual, las repisas altas son una de las mejores alternativas y funcionan increíble en lugares pequeños. Aquí podrás poner libros, plantas, fotografías y hasta decoraciones con cerámica.
- Paredes y muros de colores claros. La pintura que eliges para una recámara también influye mucho en qué tan amplio se ve y en estos casos lo mejor es confiar en los colores claros. Esto porque tal como explica el blog experto Marks Painting, los tonos suaves reflejan mejor la luz y en automático estas ideas de diseño hacen que todo se sienta más grande.
- Poner espejos para ampliar visualmente el espacio. No es coincidencia que muchas de las tendencias de diseño para 2026 estén apostando por mobiliario con espejo incluido. Y es que poner estos artefactos sobre otro mueble, ilumina al instante y aporta profundidad.
- Instalar escritorios plegables. Si usualmente usas tu cuarto para estudiar y trabajar, pero a veces sientes que el espacio es muy pequeño, intenta renovando el escritorio por un modelo plegable. De esta manera podrás "esconderlo" cuando no lo necesites.
- Reemplaza la iluminación tradicional. Hay veces en que los departamentos ya traen incluidos los focos y aunque en un principio esto ahorra espacio, cuando no son óptimas para el lugar no sirven como se esperaría. Una de las ideas de diseño que son perfectas para cuartos pequeños, es poner lámparas de LED que no generen ruido visual y según información de Mister Sparky Electric, tienen mayor duración.