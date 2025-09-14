Te explicamos cómo prevenir los calambres nocturnos
Si alguna vez los calambres nocturnos han turbado tu descanso, entonces quédate para que sepas cómo puedes prevenirlo y las causas que lo pueden generar
En el mundo no hay nada más horrible que experimentar calambres nocturnos, molestias que suelen aparecer en la pantorrilla, muslo o pie, dolor que interrumpe su descanso profundo, provocando que saltes de la cama y te retuerzas por la sensación que se percibe en el cuerpo. Aunque es algo común, nadie desea experimentarlo.
Por suerte, hay acciones que nos pueden ayudar a prevenir su presencia. Es así que te compartiremos algunos tips de salud que seguramente te serán de gran utilidad, así que aprovecha el momento para usarlo y ponerlos a prueba.
¿Qué hacer para evitar los calambres?
La Biblioteca Nacional de Medicina, explica que los calambres musculares, se tratan de espasmos súbitos en uno o más músculos. Aunque suele estar presente después de hacer ejercicio, también aparecen por las noches, levantando a cualquier persona de su descanso.
Mayo Clinic, explica que para prevenir la aparición de los calambres nocturnos, hay que considerar ciertos tips de salud en nuestra rutina diaria:
- Mantente hidratado, la deshidratación favorece a su presencia. Disminuye el consumo de alcohol y cafeína.
- Antes de dormir, estira tus piernas o haz un poco de bicicleta estática para relajar el músculo.
- También consume alimentos ricos en potasio como el plátano, naranja, papa, brócoli o tomate.
¿Qué causa los calambres nocturnos?
A diferencia de los calambres por hacer cierta actividad física, los calambres nocturnos, pueden ser por múltiples razones, las cuales debemos de considerar y tener en mente para prevenir su aparición. Mayo Clinic explica que puede ser por las siguientes situaciones:
- Falta de ejercicio.
- Deshidratación.
- Las embarazadas son más propensas a padecerlo.
- Problemas de circulación sanguínea
- Padecer problemas como insuficiencia renal, diabetes, anemia, presión arterial alta, neuropatía u otros problemas de salud
Hay que considerar los tips de salud mencionados anteriormente para evitar su aparición. Al momento de sentirlo por la noche, se recomienda estirar y flexionar la pierna hacia el rostro, darte una ducha caliente, sacudir la pierda o masajear con un poco de hielo, siendo elementos que ayudarán a disminuir la molestia rápidamente. Ahora ya sabes qué puedes hacer al respecto ante la terrible molestia que a todos nos ha levantado de la cama alguna vez.
@annytherapy ¿Te despiertan calambres en la madrugada? 😣 Descubre este estiramiento y automasaje que relaja tu pantorrilla en menos de 1 minuto. Ideal para calambres nocturnos, espasmos musculares y circulación deficiente. ✅ Estiramiento efectivo ✅ Masaje para relajar el músculo ✅ Alivio rápido y natural 💡 Guarda este Video y compártelo. 🎯 Más tips de salud, fisioterapia y bienestar en @Annytherapy #creatorsearchinsights #calambre #calambresnocturnos #pantorillas #gemelos #automasaje #masajes #estiramiento #piernas #circulacion #noche #durmiendo #dolor #ejerciciosencasa ♬ sonido original - 🔹Anny Sevilla |Fisioterapeuta