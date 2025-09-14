inklusion logo Sitio accesible
Nota

Te explicamos cómo prevenir los calambres nocturnos

Si alguna vez los calambres nocturnos han turbado tu descanso, entonces quédate para que sepas cómo puedes prevenirlo y las causas que lo pueden generar

Karla Salinas
Azteca Uno Especiales
En el mundo no hay nada más horrible que experimentar calambres nocturnos, molestias que suelen aparecer en la pantorrilla, muslo o pie, dolor que interrumpe su descanso profundo, provocando que saltes de la cama y te retuerzas por la sensación que se percibe en el cuerpo. Aunque es algo común, nadie desea experimentarlo.

Por suerte, hay acciones que nos pueden ayudar a prevenir su presencia. Es así que te compartiremos algunos tips de salud que seguramente te serán de gran utilidad, así que aprovecha el momento para usarlo y ponerlos a prueba.

¿Qué hacer para evitar los calambres?

La Biblioteca Nacional de Medicina, explica que los calambres musculares, se tratan de espasmos súbitos en uno o más músculos. Aunque suele estar presente después de hacer ejercicio, también aparecen por las noches, levantando a cualquier persona de su descanso.

Mayo Clinic, explica que para prevenir la aparición de los calambres nocturnos, hay que considerar ciertos tips de salud en nuestra rutina diaria:

  • Mantente hidratado, la deshidratación favorece a su presencia. Disminuye el consumo de alcohol y cafeína.
  • Antes de dormir, estira tus piernas o haz un poco de bicicleta estática para relajar el músculo.
  • También consume alimentos ricos en potasio como el plátano, naranja, papa, brócoli o tomate.

¿Qué causa los calambres nocturnos?

A diferencia de los calambres por hacer cierta actividad física, los calambres nocturnos, pueden ser por múltiples razones, las cuales debemos de considerar y tener en mente para prevenir su aparición. Mayo Clinic explica que puede ser por las siguientes situaciones:

  • Falta de ejercicio.
  • Deshidratación.
  • Las embarazadas son más propensas a padecerlo.
  • Problemas de circulación sanguínea
  • Padecer problemas como insuficiencia renal, diabetes, anemia, presión arterial alta, neuropatía u otros problemas de salud

Hay que considerar los tips de salud mencionados anteriormente para evitar su aparición. Al momento de sentirlo por la noche, se recomienda estirar y flexionar la pierna hacia el rostro, darte una ducha caliente, sacudir la pierda o masajear con un poco de hielo, siendo elementos que ayudarán a disminuir la molestia rápidamente. Ahora ya sabes qué puedes hacer al respecto ante la terrible molestia que a todos nos ha levantado de la cama alguna vez.

@annytherapy ¿Te despiertan calambres en la madrugada? 😣 Descubre este estiramiento y automasaje que relaja tu pantorrilla en menos de 1 minuto. Ideal para calambres nocturnos, espasmos musculares y circulación deficiente. ✅ Estiramiento efectivo ✅ Masaje para relajar el músculo ✅ Alivio rápido y natural 💡 Guarda este Video y compártelo. 🎯 Más tips de salud, fisioterapia y bienestar en @Annytherapy #creatorsearchinsights #calambre #calambresnocturnos #pantorillas #gemelos #automasaje #masajes #estiramiento #piernas #circulacion #noche #durmiendo #dolor #ejerciciosencasa ♬ sonido original - 🔹Anny Sevilla |Fisioterapeuta

Salud y bienestar
Ciencia
Viral
