Te explicamos cómo prevenir los calambres nocturnos

En el mundo no hay nada más horrible que experimentar calambres nocturnos, molestias que suelen aparecer en la pantorrilla, muslo o pie, dolor que interrumpe su descanso profundo, provocando que saltes de la cama y te retuerzas por la sensación que se percibe en el cuerpo. Aunque es algo común, nadie desea experimentarlo.

Por suerte, hay acciones que nos pueden ayudar a prevenir su presencia. Es así que te compartiremos algunos tips de salud que seguramente te serán de gran utilidad, así que aprovecha el momento para usarlo y ponerlos a prueba.

¿Qué hacer para evitar los calambres?

La Biblioteca Nacional de Medicina, explica que los calambres musculares, se tratan de espasmos súbitos en uno o más músculos. Aunque suele estar presente después de hacer ejercicio, también aparecen por las noches, levantando a cualquier persona de su descanso.

Mayo Clinic, explica que para prevenir la aparición de los calambres nocturnos, hay que considerar ciertos tips de salud en nuestra rutina diaria:

Mantente hidratado, la deshidratación favorece a su presencia. Disminuye el consumo de alcohol y cafeína.

Antes de dormir, estira tus piernas o haz un poco de bicicleta estática para relajar el músculo.

También consume alimentos ricos en potasio como el plátano, naranja, papa, brócoli o tomate.

¿Qué causa los calambres nocturnos?

A diferencia de los calambres por hacer cierta actividad física, los calambres nocturnos, pueden ser por múltiples razones, las cuales debemos de considerar y tener en mente para prevenir su aparición. Mayo Clinic explica que puede ser por las siguientes situaciones:

Falta de ejercicio.

Deshidratación.

Las embarazadas son más propensas a padecerlo.

Problemas de circulación sanguínea

Padecer problemas como insuficiencia renal, diabetes, anemia, presión arterial alta, neuropatía u otros problemas de salud

Hay que considerar los tips de salud mencionados anteriormente para evitar su aparición. Al momento de sentirlo por la noche, se recomienda estirar y flexionar la pierna hacia el rostro, darte una ducha caliente, sacudir la pierda o masajear con un poco de hielo, siendo elementos que ayudarán a disminuir la molestia rápidamente. Ahora ya sabes qué puedes hacer al respecto ante la terrible molestia que a todos nos ha levantado de la cama alguna vez.