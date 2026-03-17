¡Presta atención! Estos son los principales SÍNTOMAS de la prediabetes

La prediabetes se ha convertido en una condición de temer dentro de las familias dentro de la República Mexicana gracias a su relación con los elevados niveles de glucosa en la sangre, lo cual puede derivar en una enfermedad que, hasta el momento, es incurable. Ahora bien, ¿cuáles son sus principales síntomas?

El portal SuMédico menciona que, al menos en México, alrededor de 21.7 millones de adultos cuentan con prediabetes; es decir, una representación superior al 20 por ciento de la población adulta. Esta situación nos sirve de preámbulo para conocer algunos de los síntomas principales de esta condición para tomar medidas al respecto.

¿Cuáles son los principales síntomas de la prediabetes?

Fatiga intensa: Se trata de uno de los síntomas más característicos de la prediabetes, pues esta condición afecta la forma en cómo el cuerpo convierte los alimentos en combustible para su día a día. Ante esto, el cuerpo suele sentirse mucho más débil que de costumbre, afectando sus actividades cotidianas.

Te puede interesar: ¿Cómo saber si tu gato tiene diabetes?

Piel oscura : Este, a su vez, es un signo muy visible que tienen las personas con prediabetes . Su nombre científico es Acantosis Nigricans y, básicamente, se manifiesta a través de una textura gruesa y de manchas oscuras, mismas que normalmente aparecen en el cuello, la ingle, los nudillos y las axilas del cuerpo.

: Este, a su vez, es un signo muy visible que tienen las personas con . Su nombre científico es Acantosis Nigricans y, básicamente, se manifiesta a través de una textura gruesa y de manchas oscuras, mismas que normalmente aparecen en el cuello, la ingle, los nudillos y las axilas del cuerpo. Problemas de vista: Este es un síntoma desencadenante que guarda estrecha relación con los elevados niveles de azúcar en la sangre, lo cual hace que el lente del ojo no solo se hinche, sino que, a su vez, altere la capacidad para enfocar cosas, rostros o productos a corto y mediano plazo.

¿La sed insaciable es otro síntoma de la prediabetes?

Expertos en la materia coinciden en que uno de los mecanismos principales de la prediabetes tiene que ver con una sed insaciable y un hambre voraz. Lo curioso es que, aunque la persona se alimente, sus células no reciben el azúcar que desean, lo cual evita que el cerebro se sienta satisfecho con el alimento que ha recibido.

