Esto dice la psicología de las personas que tienen muchos tatuajes

Los tatuajes se han convertido en uno de los instintos más característicos de las personas, ya sea hombres o mujeres, que desean plasmar en su piel aquellos recuerdos o experiencias que han vivido en el pasado. Ante tal situación, la psicología ha concedido detalles en torno a las características principales de estos seres.

Los tatuajes se han vuelto cada vez más populares entre las nuevas generaciones gracias a la forma en cómo suelen plasmar lo que la persona siente en su piel, esto a través de un estilo que puede ser presumido durante el calor o, bien, a un ser en específico. Ahora bien, ¿qué piensa la psicología respecto a este tipo de personas?

¿Qué dice la psicología respecto a las personas que tienen muchos tatuajes?

Hace unas décadas, los tatuajes eran un aspecto excepcional e, incluso, mal vistos por personas de la tercera edad; ahora, son cada vez más comunes entre las nuevas generaciones. Esto tiene distintos motivos en particular, y uno de ellos guarda estrecha relación con el sentido de identidad al momento de inmortalizar recuerdos.

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De acuerdo con Lara Pacheco, experta en psicología en Cenit Psicólogos, las motivaciones para realizarse un tatuaje son muchas y muy amplias. Y si bien el enriquecimiento estético del cuerpo es una de las más comunes, también se realizan debido a la búsqueda de pertenencia en un grupo, ya sea laboral, social o amistoso.

De la misma forma, los tatuajes representan un efecto simbólico que se relaciona directamente con la vida y el mensaje que se desea transmitir, ya sea por estética o por un recuerdo del pasado. Con ello, quienes lo realizan suelen sentirse plenamente identificados por lo que han realizado a través de la tinta y su piel.

¿Los tatuajes son un acto de intimidad?

Este punto guarda estrecha relación con el lugar del cuerpo en donde decides hacerte el tatuaje y su relación con el simbolismo que deseas que tenga. Ante ello, la experta menciona que, quienes los realizan en lugares visibles, forman parte de un cuidado de autoimagen, pues desean ser vistos por los demás dentro de su circulo.