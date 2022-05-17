¿Lupillo Rivera coleccionaba tatuajes de sus ex?

En su paso por Monterrey, Nuevo León, Lupillo Rivera se negó a responder sobre las recientes declaraciones de su exesposa Mayeli Alonso, en torno a que se dedicaba a coleccionar tatuajes de sus ex, incluido el que se hizo cuando sostuvo una relación Belinda.

Mayeli habló del tema al interior de un reality show, proyecto del que por cierto, este lunes resultó eliminada.

“Ese wey se tatúa a todas, después de mí anduvo con una de mis ex mejores amigas y se la tatuó también”", reveló.

Ante las polémicas declaraciones de Mayeli Alonso, el también conocido como Toro del Corrido evitó los cuestionamientos de la prensa.

"Estamos muy contentos, gracias por venir... gracias... gracias... que la pasen bien. Nos vemos", dijo mientras caminó a paso apresurado.

Te puede interesar: Así fue el regreso de Silvia Pinal al teatro: ¿Todo bien?

Lupillo Rivera habla sobre curioso suceso en su concierto

Lupillo visitó Monterrey junto con el elenco de Cumbia Machine Tour, en cuya presentación se le apagó el audio mientras cantaba, incidente que relaciona con la presencia de su hermana Jenni Rivera, pues ahí fue donde ella cantó por última vez en su vida.

"Fue muy curioso el asunto de que nada más cuando yo estuve en el escenario, el sonido se apagó dos veces, se apagaron las dos plantas, pero es muy raro que las dos plantas de la Arena Monterrey se hayan apagado. Fue el último lugar donde mi hermana cantó y tiene que ver eso", declaró.

A propósito de Jenni, Lupillo descartó que pudiera visitar el lugar donde cayeron sus restos.

"Nosotros vamos a salir tempranito, tenemos chamba mañana y el domingo, y pues ya ves... andamos brincando de allá para acá, pero yo creo que para la próxima", dijo.

Y sobre un posible homenaje a su fallecida hermana, esto comentó.

"Todavía no, no nos gusta planear nada, las cosas se tienen que dar a tu sentir y así es como estamos", expresó.

También te puede interesar: Livia Brito agredió a uno de nuestros reporteros de Ventaneando.