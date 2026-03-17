¿Problemas de demencia? Esto dice la psicología respecto a las personas que olvidan los nombres de los demás

Seguramente conoces a una persona o a un grupo de personas que, pese a saber de su existencia desde hace mucho tiempo, aún se olvida de tu nombre o de los nombres de quienes los rodean. Esta situación se ha vuelto cada vez más habitual entre la sociedad, motivo por el cual aquí conocerás qué piensa la psicología al respecto.

Se trata de un aspecto relacionado directamente con la memoria y la atención que el cerebro le entrega a cada uno de los ámbitos más importantes de su día a día. Y, más allá de estar relacionado con un aspecto de demencia, para la psicología el olvidarse de los nombres de otras personas no es un hecho más que curioso en ciertas ocasiones.

¿Qué piensa la psicología de las personas que olvidan los nombres de los demás?

Un ejemplo muy claro de esta situación sucede en reuniones sociales o en eventos laborales, en donde, después de hablar con una persona y de entablar comunicación con ella, tiempo después se olvida del nombre de este ser, lo cual se presenta como una posibilidad del cerebro para limitar la información que llega a él.

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Este fenómeno, aunque puede generar incomodidad en los presentes, no guarda relación con un asunto de demencia o, incluso, mala educación o falta de interés, pues de acuerdo con la psicología esta situación deriva de los procesos cognitivos que el cerebro realiza en donde considera que recordar el nombre de las personas es una de las tareas más complicadas para la memoria.

De acuerdo con el profesor en psicología, David Ludden, los nombres propios son mucho más difíciles de recordar por el simple hecho de tener menos conexiones semánticas en la memoria. En otras palabras, y a diferencia de lo que ocurre con otros ejemplos, los nombres no se asocian directamente en la mente de la persona.

¿Qué pasa en el cerebro cuando escuchamos un nombre propio?

Una vez que escucha un nombre propio, el cerebro no siempre tiene el contexto claro de lo que ocurre, por lo que no puede relacionarlo con una información previa. Esta situación impide que el nombre se mantenga establecido en la memoria del ser, lo cual dificulta su recuerdo pese a haberlo escuchado hace apenas unos minutos.