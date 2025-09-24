La psicología explica qué significa que una persona mantenga la mirada cuando habla

Desde siempre se ha considerado que una persona que te está mintiendo desvía su mirada. Al respecto, la psicología revela qué es lo que sucede realmente y explica qué es lo que hace que alguien mantenga o desvíe su mirada durante una conversación.

¿Cómo salir de una relación tóxica?: Esto dice la psicología TV Azteca [VIDEO] En Venga La Alegría, nuestro psicólogo Román Hernández te ayudará a encontrar esos focos rojos para que puedas salir de ahí.

Para los expertos la mirada es fundamental, es como un polígrafo humano que puede develar señales que indican que una persona está ocultando algo, o bien, que está diciendo la verdad. Esta rama que estudia el comportamiento humano señala que es fácil atrapar a alguien si está diciendo una mentira solo por cómo te mira.

¿Qué significa mantener la mirada al hablar?

Dentro del lenguaje corporal, el contacto visual es una forma de demostrar a los demás que uno tiene confianza en sí mismo y también en la otra persona. La psicología precisa que mantener la mirada en una conversación es demostrar que eres importante y que no tienes necesidad de esconder nada, por eso comunicas también desde la observación constante.

Además, en una conversación fluida, mantener el contacto visual es también un signo de respeto, empatía y entendimiento mutuo. A través de la mirada, se le expresa a la otra persona que lo que está diciendo a ti te importa y que estás prestando atención. Es considerada como una expresión espontánea que surge al estar conectado con el aquí y el ahora.

¿Qué significa desviar la mirada en una conversación, según la psicología?

Lo destacado por la psicología remarca que si bien existe la creencia de que las personas que mienten siempre desvían la mirada, esto no es del todo cierto. Es posible que alguien que no mantenga el contacto visual pueda estar omitiendo información, pero esto no es un indicador infalible.

Estudios relacionados con la psicología del contacto visual han demostrado que algunas personas pueden desviar la mirada por sentir nerviosismo o simplemente incomodidad. Por lo tanto, no se trata de una señal que indique solamente mentiras, sino que hay que analizar cada caso en particular según el contexto y situación.