Experta en psicología revela el significado de una persona que nunca pide ayuda
Una experta en el mundo de la psicología ha concedido detalles en torno a la forma de ser de una persona que normalmente no pide ayuda cuando la necesita.
Seguramente has notado como, dentro de tu entorno más cercano, existen personas que por más complicada que sea la situación que están viviendo no suelen pedir ayuda. Ante este hecho, una experta en psicología concedió detalles en torno a por qué ocurren este tipo de situaciones. ¿Quieres conocer más al respecto?
La psicología se ha encargado de responder a ciertos cuestionamientos de parte de las personas, y uno de los más llamativos de los últimos meses guarda relación a la forma en cómo algunas personas no piden ayuda cuando más la necesitan. ¿Cuestión de egocentrismo o un egoísmo elevado?
¿Por qué algunas personas no piden ayuda cuando la necesitan, según la psicología?
Se piensa que el no pedir ayuda cuando se necesita tiene lazos profundos respecto a la identidad de las personas, así como al autoestima que cada una de estas carga. Ante ello, la experta en psicología Myron Nelson mencionó que el no pedir ayuda cuando más se necesita es mucho más común de lo que se cree,
Te puede interesar: ¿Qué significa que una persona sea impuntual?
Fue a través de un artículo publicado en Psychology Today que Nelson explica que este tipo de personas, con frecuencia, no saben cómo expresar sus deseos de pedir ayuda. De hecho, menciona que algunas de ellas ni siquiera saben cómo iniciar una conversación, lo cual les impide expresarse de forma idónea ante los demás.
Finalmente, también hace hincapié en que la cultura en la que nos desarrollamos implica la idea de que la madurez sugiere un tono de autosuficiencia, por lo que pedir ayuda, en ocasiones, se vuelve un sinónimo de debilidad ante alguna situación, lo cual complica la idea de independencia en hombres y mujeres.
¿Por qué a las personas se les complica pedir apoyo?
Pedir ayuda, en ocasiones, suele interpretarse como un fallo personal que requiere la intervención de un tercero, lo cual impide que este se sienta capaz de realizar cualquier tarea o actividad. Aunado a este punto, existen personas que asumieron responsabilidades desde tempranas edades, lo cual dificulta su capacidad de trabajar con ayuda de otros.