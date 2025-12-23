Mhoni Vidente advirtió que tienes que hacer esto si quieres iniciar con buena suerte el 2026

Si quieres que la buena suerte llegue a ti desde el 1 de enero, en Año Nuevo 2026, entonces debes intentar un ritual de Mhoni Vidente que promete energías positivas . Solo necesitas seguir una serie de pasos sencillos que te tomarán unos minutos.

Según la famosa astróloga, el 2026 será el año del “0”, el cual dicta estabilidad económica y la atracción del dinero. Por eso, para atraerlo, debes conseguir los siguientes ingredientes:

Una veladora roja.

Un plato forrado con papel aluminio.

Una copa de cristal.

Una copa de vidrio con agua.

Incienso de sándalo.

Cerillos de madera.

Un billete de la máxima denominación.

Perfume personal (el que más uses).

Canela en polvo.

Tequila, ron o mezcal.

Loción de 7 Machos (la necesitarás durante los primeros cinco días de enero).

Cuál es el ritual de Mhoni Vidente que debes hacer para atraer la buena suerte el 1 de enero de 2026

El ritual se realiza en Año Nuevo , el 1 de enero de 2026.

Toma el billete y rocíalo con tu perfume personal.

Agrégale la loción de 7 Machos.

Límpiate con el billete por todo el cuerpo mientras rezas un Padre Nuestro y un Ave María.

Manifiesta suerte, sorpresas, riqueza y estabilidad.

Pídele al arcángel Miguel que te proteja.

Coloca el billete dentro de la copa con agua.

A la veladora ponle tu perfume personal. Tómala con ambas manos y pídele al arcángel Miguel que el siguiente año esté completamente bendecido y aleje brujerías y mal de ojo.

Coloca la veladora en el plato y pon canela en polvo alrededor.

Sirve tequila, ron o mezcal en la copa vacía.

Importante: riega la casa el 1 de enero con loción de 7 Machos.

Limpia la puerta de entrada de la casa con un trapo y un poco de loción de 7 Machos. Repite la limpieza hasta el 5 de enero.

Enciende la veladora y el incienso cada día de limpieza.

Aumenta la suerte aplicando loción de 7 Machos en el cuello y las muñecas después del baño.

Saca el billete y déjalo secar; luego, guárdalo en la cartera.

Según Mhoni Vidente, este ritual ayudará a limpiar las malas energías de todo tu hogar y permitirá que la buena suerte y la energía positiva lleguen y sean bienvenidas.

Mhoni Vidente dice que 2026 será un año de suerte en el dinero.|(YOUTUBE Mhoni Vidente)

Otros amuletos que debes tener para atraer la buena suerte en Año Nuevo

Si quieres asegurarte de que la buena suerte toque a tu puerta en Año Nuevo, refuerza el ritual con amuletos como los siguientes: