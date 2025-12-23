Mhoni Vidente advirtió que tienes que hacer esto si quieres iniciar con buena suerte el 2026
Este ritual promete atraer las energías positivas; tienes que seguir estos pasos durante los primeros 5 días de enero.
Si quieres que la buena suerte llegue a ti desde el 1 de enero, en Año Nuevo 2026, entonces debes intentar un ritual de Mhoni Vidente que promete energías positivas . Solo necesitas seguir una serie de pasos sencillos que te tomarán unos minutos.
Según la famosa astróloga, el 2026 será el año del “0”, el cual dicta estabilidad económica y la atracción del dinero. Por eso, para atraerlo, debes conseguir los siguientes ingredientes:
- Una veladora roja.
- Un plato forrado con papel aluminio.
- Una copa de cristal.
- Una copa de vidrio con agua.
- Incienso de sándalo.
- Cerillos de madera.
- Un billete de la máxima denominación.
- Perfume personal (el que más uses).
- Canela en polvo.
- Tequila, ron o mezcal.
- Loción de 7 Machos (la necesitarás durante los primeros cinco días de enero).
Cuál es el ritual de Mhoni Vidente que debes hacer para atraer la buena suerte el 1 de enero de 2026
El ritual se realiza en Año Nuevo , el 1 de enero de 2026.
- Toma el billete y rocíalo con tu perfume personal.
- Agrégale la loción de 7 Machos.
- Límpiate con el billete por todo el cuerpo mientras rezas un Padre Nuestro y un Ave María.
- Manifiesta suerte, sorpresas, riqueza y estabilidad.
- Pídele al arcángel Miguel que te proteja.
- Coloca el billete dentro de la copa con agua.
- A la veladora ponle tu perfume personal. Tómala con ambas manos y pídele al arcángel Miguel que el siguiente año esté completamente bendecido y aleje brujerías y mal de ojo.
- Coloca la veladora en el plato y pon canela en polvo alrededor.
- Sirve tequila, ron o mezcal en la copa vacía.
- Importante: riega la casa el 1 de enero con loción de 7 Machos.
- Limpia la puerta de entrada de la casa con un trapo y un poco de loción de 7 Machos. Repite la limpieza hasta el 5 de enero.
- Enciende la veladora y el incienso cada día de limpieza.
- Aumenta la suerte aplicando loción de 7 Machos en el cuello y las muñecas después del baño.
- Saca el billete y déjalo secar; luego, guárdalo en la cartera.
Según Mhoni Vidente, este ritual ayudará a limpiar las malas energías de todo tu hogar y permitirá que la buena suerte y la energía positiva lleguen y sean bienvenidas.
Otros amuletos que debes tener para atraer la buena suerte en Año Nuevo
Si quieres asegurarte de que la buena suerte toque a tu puerta en Año Nuevo, refuerza el ritual con amuletos como los siguientes:
- Un ojo turco: para protegerte del mal de ojo.
- Un elefante con la trompa hacia arriba en tu buró: para atraer dinero y estabilidad económica.
- Un gato maneki-neko: ideal si deseas un negocio próspero.
- Una pulsera de protección: contra malas energías y envidias.