¿Qué tipo de fotos atraen buena energía a tu hogar? Esto dice el Feng Shui

El Feng Shui es una disciplina que ha ganado muchos adeptos entre las nuevas generaciones gracias a la relación que tiene con el mundo energético. Ante tal situación, expertos en la materia han dado a conocer el tipo de fotos que, en esencia, ayudan a crear una buena energía al interior de tu hogar.

Como sabes, el Feng Shui no es más que una milenaria filosofía china que tiene como objetivo principal subrayar la importancia que existe entre la ubicación de tus cosas en función de tener una paz interior clara, sobre todo, en los escenarios cotidianos de tu vida. Ahora bien, ¿te has preguntado qué lugar y qué tipo de fotos generan una energía positiva en tu casa?

¿Qué fotos generan una buena energía en tu hogar, según el Feng Shui?

Montserrat Beltrán, especialista en Feng Shui, menciona que los recuerdos y portarretratos que guardan relación a ámbitos familiares son los que, normalmente, suelen potenciar la energía positiva y el bienestar en tu hogar, por lo que recomienda contar con algunos de estos dentro de tu casa.

Bajo este contexto, Beltrán es clara en mencionar que tampoco se necesitan tener demasiadas fotos familiares para generar un ambiente de felicidad y cordialidad en el hogar. Por tal motivo, sugirió reducir el número para evitar una sobrecarga energética y, a su vez, seleccionar cuidadosamente con cuales te quedarás.

La intención de tener este tipo de fotos es generar buenas sensaciones en el ambiente en el que más te desenvuelves; es decir, tu hogar. Debido a ello, se busca visualizar energía positiva que abarque a tus seres queridos, por lo que una de las recomendaciones es evitar imágenes con personas tristes o cuya connotación sea negativa.

¿Qué otro tipo de fotos recomienda el Feng Shui para una buena energía en el hogar?

La experta en Feng Shui hace hincapié en que las fotos de paisajes u objetos también son bienvenidas al momento de buscar una satisfacción plena en tu hogar. Finalmente, aconseja que las fotografías de los familiares sean actuales, esto a fin de que la energía no se “estanque” en momentos antiguos que impiden su desarrollo por el resto del hogar.