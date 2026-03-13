Esto es lo que debes hacer cuanto tu mascota muere; así debes decirle adiós

La sociedad mexicana se ha convertido en una de las más apasionadas con el mundo de las mascotas, más precisamente de los perros y gatos, los cuales han inundado millones de hogares a lo largo del territorio nacional. Ahora bien, ¿te has preguntado qué es lo que debes hacer cuando tu mascota está a punto de morir?

Se sabe que una mascota no solo es el encargado de cuidar el hogar, sino que también es un miembro más de la familia, motivo por el cual cuando está a punto de morir causa un sentimiento de tristeza y melancolía en la familia. Dicho esto, aquí conocerás la mejor forma de decirle adiós a ese perrito o gatito que estuvo mucho tiempo contigo.

¿Qué hacer cuanto tu mascota está por morir y cómo decirle adiós?

Atrás han quedado los momentos en que el cuerpo de una mascota era desechado a la basura o, bien, entregado a zoológicos para ser carnada de otros animales. Ante ello, el especialista Rodríguez - Granada menciona que se ha creado un concepto de despedida digna en el que se abarcan un sinfín de factores para despedir correctamente a este animal.

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Estos van desde los diseños de servicios funerarios para mascotas, mismos que incluyen un espacio particular en el que la familia se puede despedir del perrito o gatito antes de morir. Ante ello, la cremación se convierte en una de las opciones más recomendadas debido a que la mascota seguirá contigo después de este hecho.

Hoy en día, para la cremación de mascotas existen hornos ecológicos en donde se abona a la salud pública de la sociedad; del mismo modo, ya hay espacios en donde puedes pasar un tiempo determinado con tu mascota antes de que te entreguen sus cenizas a través de un féretro, mismo que puedes colocar en cualquier lugar de tu casa.

¿Cómo despedirnos de la mascota?

Tal pregunta depende de la forma en cómo la familia se comportaba con la mascota; sin embargo, expertos en la materia consideran que una linda forma de decirle adiós a tu perro o gato es dándole un día lleno de risas y aventuras, mismo con el cual sepa que su estadía en este mundo terminó para dar paso al apartado celestial.

