¿Qué hacer si no te pagan el aguinaldo 2025? Sigue estos pasos

Comienza la cuenta regresiva para las y los trabajadores, tanto del sector público como privado, disfruten del aguinaldo 2025, una prestación que se entregará a finales del año. Ahora bien, ¿te has preguntado qué es lo que tienes que hacer si, por alguna razón, tu patrón no lo entrega? ¡Quédate con nosotros!

El aguinaldo es uno de esos apoyos que hombres y mujeres por igual esperan en el cierre del año, pues en su mayoría este es utilizado para los obsequios que se entregan en Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos. El pago es obligatorio, por lo que existen multas en caso de que no se entregue.

¿Qué hacer si no pagan el aguinaldo?

Lo primero que tienes que tomar en cuenta es lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, la cual indica que, de no entregarte el aguinaldo, se puede llegar a un juicio para que se entregue tu parte proporcional por lo laborado. Aún así, existe una conciliación prejudicial obligatoria, aunque si no hay un acuerdo el problema se puede llevar al Tribunal Laboral a través de los artículos 684-A y 684-E.

Dentro de las razones por las que el pago del aguinaldo puede ser un problema destacan que el mismo se realice después de la fecha estipulada sin justificación alguna, así como recibir un monto menor esperado al desglose automático. Además, existen patrones que buscan pagar el aguinaldo a través de otro método que no sea dinero.

Finalmente, debes saber que la Ley Federal del Trabajo reconoce la relación entre patrón y obrero a través del pago del aguinaldo estipulado en el artículo 87, el cual abarca no solo el personal de base, sino también las trabajadoras del hogar o, bien, aquellos trabajadores que realizan su labor por obra determinada o tiempo parcial.

¿Cuándo se debe entregar el aguinaldo 2025?

Recuerda que el aguinaldo se debe entregar antes del 20 de diciembre del 2025, por lo que no hacerlo en la fecha antes estipulada podría significar un problema legal para tu patrón. Además, el mismo tiene que establecer un dinero promedio a por lo menos 15 días laborados.