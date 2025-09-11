Expertos aconsejan tomar estas 8 medidas para evitar enfermedades cardíacas

El cuerpo humano necesita de ciertos cuidados, a lo largo de toda la vida, para mantenerlo con un buen funcionamiento y prepararlo para un bienestar a futuro. El cuidado del corazón es fundamental y es por eso que expertos en salud aconsejan adoptar algunas medidas.

Una receta sencilla y saludable, prepara una ensalada fresca [VIDEO] Nuestro querido chef Rahmar nos enseña a preparar una rica ensalada fresca. Sigue el paso a paso para lograr hacerla y deleitar a los tuyos este día.

La práctica de actividad física y mantener una alimentación balanceada son las columnas vertebrales de un organismo saludable. Es por eso que los especialistas de la salud se enfocan en estos dos puntos cuando de consejos a sus pacientes se trata.

¿Cómo evitar las enfermedades cardíacas? Expertos recomiendan estas medidas

Expertos del Instituto Mayo Clinic, de Estados Unidos, precisan que comer ciertos alimentos puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca. En este marco, indican que cambiar nuestros hábitos alimenticios puede ser difícil, pero resulta necesario para cuidar al motor que late en nuestro pecho.

#enfermedadesdelcorazón #corazonsano #bienestarcardiovascular ♬ original sound - Dr. Ricardo Garcia @dr.ricardogarcia Estas son las 3 enfermedades más comunes del corazón en México 🫀🇲🇽 Las enfermedades cardíacas son una de las principales causas de muerte en México, y hay 3 que destacan: - Hipertensión - Cardiopatía isquémica - Insuficiencia cardíaca 💬 Recuerda, prevenir es posible con un estilo de vida saludable y chequeos periódicos. Si tienes alguna duda, mandame un mensaje. Cédula profesional: 8035940 Aviso de Publicidad: 2419032002A00015 #saludcardiaca

El foco de los profesionales se posa sobre quienes llevan años comiendo de forma poco saludable o simplemente quieren optimizar su alimentación. Entonces, resulta indispensable descubrir qué alimentos deben comer en mayor cantidad y cuáles se deben limitar.

Medidas para evitar enfermedades cardíacas

Un informe del Instituto Mayo Clinic hace referencia a ocho consejos para una dieta saludable para el corazón. Seguirlos, señalan sus expertos, ayudará a que pronto estés encaminado para llevar una dieta que te ayude a evitar enfermedades cardíacas.

