Hay personas que se quedan en una relación durante años pese a que no quieren estar, y ello se debe a varios factores que impiden que den el siguiente paso, según la psicología. Por lo anterior, deciden continuar, aunque ello puede resultar contraproducente y causar infelicidad. Estas son las 12 frases cortas de canciones que puedes publicar en tus redes sociales: algunas duelen en el corazón.

De acuerdo con la psicóloga Marta Roselló Sanz, existen 5 razones principales por las cuales las personas se quedan en una relación pese a que ya no quieren estar. Ello lo compara con si una persona escalara una montaña interminable, en la que, por más que se busque el final, nunca llega. Estos son los 4 títulos de libros que te ayudarán a soltar y a superar a tu ex.

Las 5 razones por las que continúan en una relación en la que ya no quieren estar

1. Miedo a lo desconocido: Lo conocido es seguro, por lo que muchas personas deciden quedarse.

2. Miedo al juicio: Las personas miran el término de una relación como un fracaso y piensan que serán juzgados por amigos o familia.

Qué significa continuar en una relación en la que ya no quieres estar, según la psicología|Pinterest

3. Pérdida de tiempo: Las personas aseguran que han invertido años y hecho sacrificios por la relación, por ello les cuesta dejarla.

4. Sensación de culpa: La persona sobrepiensa cómo le afectará a la otra persona terminar con la relación, motivo por el que deciden no dar el siguiente paso.

5. Enfrentarse a las emociones: El término de una relación lleva consigo un duelo que ambas personas deberán afrontar y eso causa miedo en muchas de ellas, por lo que prefieren evitarlo.

Qué significa continuar en una relación en la que ya no quieres estar, según la psicología|Pinterest

Estos son algunos de los factores por los que las personas deciden continuar con la relación a pesar de que ya no quieren estar. Por lo anterior, la especialista recomienda seguir estos puntos para comenzar a liberarse y dar el siguiente paso:

