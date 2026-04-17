El amor se manifiesta de diferentes tipos, pero quizá el más complicado sea el de pareja, ya que es en este donde hay un rompimiento que en algunas de las veces no es mutuo y uno de los 2 es el que más sufre. Si es tu caso, traemos para ti 12 frases cortas de canciones que puedes publicar en tus redes sociales. Una de ellas es de Luis Miguel, quien podría regresar a los escenarios este año.

Estas canciones son de esas que duelen y pegan directo al corazón, pues la letra te podría quedar a la perfección por lo vivido en tu relación. Cabe mencionar que los temas son en español, éxitos del ayer, hoy y siempre, que quizá en algún momento llegaste a cantar, pero que hoy la letra toma un significado diferente tras sufrir una separación. Estas son las 5 mejores canciones que ha escrito Espinoza Paz a lo largo de su trayectoria.

Las frases de canciones dolidas

1. Dueles – Jesse y Joy: “Hoy se cumple un mes que ya no me ves, te fuiste nada más quisiste renunciar a quererme”.

12 frases cortas de canciones que puedes publicar en tus redes sociales: algunas duelen en el corazón|Pinterest

2. Después de ti, ¿quién? – La Adictiva: “Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré, me viste llorando cuando terminamos”.

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3. Devuélveme el amor – Luis Miguel: “Devuélveme cada momento que tuve junto a ti, desde el mismo día en que te perdí?

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4. Tu falta de querer – Mon Laferte: “Cómo fue que me dejaste de amar, si yo podría soportar tu tanta falta de querer”.

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5. Adiós amor – Christian Nodal: “Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre”.

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6. Fuiste tú – Ricardo Arjona – “Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía, lo mío fue aceptarlo todo porque te quería”.

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7. Te hubieras ido antes – Julión Álvarez: “Te hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable?”

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8. Hasta que te conocí – Juan Gabriel: “Hasta que te conocí vi la vida con dolor; no te miento fui feliz, aunque con muy poco amor.

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9. Me voy – Julieta Venegas: “Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y que hace que salga el sol”.

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10. El final de nuestra historia – La Arrolladora: “Porque nos toca aceptar ser solo amigos y al saludarnos simplemente dar la mano, o conformarnos con un beso en la mejilla”.

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11. Culpable o no – Luis Miguel: “Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica”.

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12. Yo quería - Cristian Castro: “Yo quería parar el tiempo, con tus ojos viéndome”.