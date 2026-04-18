El término de una relación es un duelo que se lleva durante meses o incluso años, ya que no solo es la pérdida de la persona, sino también de las rutinas y sueños compartidos que algún día quisieron lograr juntos. Si pasas por un rompimiento de pareja, estos 4 títulos de libros te ayudarán a soltar y a superar a tu ex. Estas son las 12 frases cortas de canciones que puedes publicar en tus redes sociales: algunas duelen en el corazón.

Los 4 libros para superar a tu ex

1. Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido – Walter Riso: El libro se publicó en agosto de 2016 y se encuentra disponible en páginas de internet. El precio va de los 300 a los 350 pesos. Con este método de 5 pasos superarás una ruptura más fácil; lo dice la psicología.

“¿Cómo superar la ausencia de quien fue vital para nuestra vida amorosa? Pues no se trata de olvidar, literalmente, a quien quisiste alguna vez o aún amas, ni ignorar su existencia o desconocer la historia del vínculo que sostuvieron. Lo que logra un duelo afectivo “bien llevado” es poder recordar sin dolor, sin amor y/o sin resentimiento”, se lee en la introducción del libro.

4 títulos de libros que te ayudarán a soltar y a superar a tu ex|Amazon

2. El arte de no amargarse la vida – Rafael Santandreu: El libro fue lanzado al mercado en septiembre de 2011 y su precio va desde los 350 hasta los 500 pesos, dependiendo de la presentación y la página de internet donde lo adquieras.

“La singularidad de Santandreu radica en que ofrece las claves para volver a empezar, sin profundizar necesariamente en el pasado del individuo, para lograr transformarnos, aceptar a los demás, ser mejores personas y, en definitiva, obtener una sensación predominante de felicidad”, se lee en el prólogo del libro.

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3. Cómo hacer que te pasen cosas buenas – Marian Rojas Estapé: El libro salió al mercado en octubre de 2018 y puedes adquirirlo desde 300 pesos. “Nos convertimos en seres más vulnerables y caemos del pedestal en el que nos habíamos o nos habían colocado. Entonces debemos bajar la cabeza y reconocer que necesitamos ayuda y el cariño o apoyo de otros; que solos no podemos”, se lee en el libro.

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4. ¿Amar o depender? – Walter Riso: Es el libro más longevo de la lista, ya que se publicó en 1999. Actualmente se encuentra en diferentes plataformas o páginas de internet con un precio menor a 300 pesos.

“¿Quién no ha caído alguna vez bajo los efectos del apego amoroso? Cuando el amor obsesivo se dispara, nada parece detenerlo. El sentido común, la farmacoterapia, la terapia electroconvulsiva, los médium, la regresión y la hipnosis fracasan al unísono. Ni magia ni terapia. La adicción afectiva es el peor de los vicios”, se lee en la introducción del libro.