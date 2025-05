¿Qué significa que a una mujer no le guste maquillarse, según la psicología? La respuesta

No todas las mujeres disfrutan maquillarse. Y no, no siempre tiene que ver con falta de tiempo o con desinterés por la estética. La psicología ha empezado a mirar más de cerca este tema y lo que encontró va mucho más allá del rímel o el delineador: tiene que ver con cómo nos vemos, cómo nos sentimos y cómo decidimos habitar nuestro propio rostro.

¿Qué revela la psicología sobre no usar maquillaje?

Según la psicóloga Tara Well, hay algo profundo detrás de la decisión de no maquillarse. En un artículo publicado en Psychology Today, explica que, en sus investigaciones, muchas mujeres que optan por mostrarse al natural —a pesar de la presión social— tienden a sentirse más seguras emocionalmente, menos dependientes de la aprobación externa y con una autoestima más estable.

¿El no maquillarse tiene algo que ver con la autoestima?

Mucho. En un estudio que realizó con su equipo, Well pidió a un grupo de mujeres que se miraran al espejo, sin maquillaje, durante diez minutos cada mañana por dos semanas. No se trataba de analizarse ni de buscar fallas, sino de simplemente estar presentes. ¿El resultado?

Muchas comenzaron a sentirse más cómodas consigo mismas. Otras incluso notaron una disminución en la ansiedad. Y, en general, el nivel de autocompasión aumentó.

No se trata de decir que el maquillaje está mal. Nada de eso. Hay quienes lo disfrutan, lo usan como expresión o lo viven como ritual. Pero cuando se convierte en una obligación o en una forma de ocultarse, quizá vale la pena detenerse y preguntarse: ¿por qué me cuesta tanto verme sin él?

¿Y si dejar de maquillarse también mejora la piel y el ánimo?

No usar maquillaje todos los días también le da un respiro a la piel. Sin químicos, sin capas encima, sin irritaciones que a veces se normalizan.

Pero más allá de lo dermatológico, también hay un beneficio más sutil: la libertad de sentir que no hace falta “arreglarse” para estar presente. Que no se necesita cubrir para ser suficiente.

La propia Tara Well sugiere un ejercicio muy simple (pero poderoso): sentarse frente al espejo, sin maquillaje, y simplemente observarse sin juicio. Tal vez al principio sea incómodo, pero poco a poco, esa mirada se suaviza.