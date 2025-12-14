Por esta razón debes dejar de usar el musgo en el nacimiento de Navidad

Cuando llegan las fiestas decembrinas, es usual que muchas familias, además de colocar el árbol, instalen el famoso nacimiento de Navidad . Para darle un mejor aspecto a los objetos, suelen incorporar un pesebre y pequeñas porciones de musgo alrededor.

Aunque es una planta que desde hace años se ha utilizado, es importante que seamos conscientes de que debemos dejar de usarla, ya que supone importantes riesgos. A continuación te daremos toda la información al respecto y la razón por la que ya no debes comprarlo.

¿Por qué está prohibido el musgo?

Pocos saben que el musgo es una planta indispensable para el medio ambiente, puesto que es un elemento esencial en la absorción de agua y en el germinado de semillas, además de ser el hogar de microorganismos y animales pequeños; así lo explica la UNAM.

Debido a su importante demanda en las fiestas navideñas, dicho ejemplar suele ser extraído de su hábitat natural, para después ser vendido en la decoración del nacimiento de Navidad. Razón que le ha provocado encontrarse en riesgo de extinción.

Esto se debe a que tarda alrededor de 7 años en crecer, y al ser extraído cada año, no se permite que nuevamente se regenere, así lo detalla la UNAM. Por esa razón, se recomienda que para las fiestas dejemos de usar la planta para no ser precursores de su aniquilación.

¿El musgo es ilegal?

Debido a todo lo anterior, las autoridades desde hace tiempo han declarado que la extracción de dicho ejemplar es ilegal. La Ley General de Equilibrio Ecológico, junto a la NOM-011-SEMARNAT-1996, considera que el musgo y el heno son recursos forestales no maderables, y que sus prácticas sin control generan daños forestales considerables.

Por lo tanto, se recomienda que, al comprar dicho elemento para el nacimiento de Navidad , siempre se adquiera a personas que cuenten con el permiso de SEMARNAT, ya que serán proveedores certificados; de lo contrario, no lo compres.