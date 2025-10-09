Receta fácil de calabacitas a la mexicana para tener toda la semana: son riquísimas

Las calabacitas a la mexicana son un platillo clásico de la cocina. Se preparan rápido, saben increíble y funcionan tanto como plato principal como acompañamiento. Además, son perfectas para tener comida lista varios días de la semana sin complicaciones. Por eso, si quieres prepararla, te compartimos una receta fácil con pocos pasos.

Este platillo es muy popular en los estados del centro del país y también se consume en dietas vegetarianas o durante los viernes de vigilia. Sin embargo, es perfecta para cualquier día de la semana.

¿Qué llevan las calabacitas a la mexicana?

Las calabacitas a la mexicana son un guiso que combina calabacitas frescas con jitomate, cebolla, ajo y chile. Lo mejor es que se puede variar según el gusto: agregar queso fresco, epazote, granos de elote o tiras de chile poblano le da un toque diferente sin perder el sabor original.

Canva Calabacitas a la mexicana receta fácil y rápida para preparar toda la semana

Es un plato ligero, lleno de sabor y muy versátil, que puede servirse solo o junto con otras proteínas. Para preparar calabacitas para cuatro personas necesitas los siguientes ingredientes:



4 calabacitas medianas (criollas o italianas)

2 jitomates maduros

1/2 cebolla

2 dientes de ajo

1 chile serrano o jalapeño (opcional)

2 cucharadas de aceite vegetal

Hojas de epazote al gusto

Queso fresco o panela (opcional)

Sal al gusto

Opcional: granos de elote, tiras de chile poblano o un chorrito de crema ácida si quieres darle un extra al platillo.

Preparación de las calabacitas a la mexicana: paso a paso



Lava las calabacitas y córtalas en cubos medianos. Pica la cebolla, el ajo y el chile, y sofríelos en aceite hasta que suelten su aroma. Agrega los jitomates picados y cocina hasta que se forme una salsa ligera. Incorpora las calabacitas y mezcla con cuidado para que no se deshagan. Cocina unos 10 minutos, revisando que queden tiernas pero firmes. Al final, agrega epazote y, si quieres, un poco de queso fresco antes de servir.

Con este método, la receta mantiene su sabor fresco y su textura característica.

¿Cuáles son los beneficios de las calabacitas a la mexicana?

De acuerdo con el Gobierno de México, las calabazas son bajas en grasa y aportan fibra, agua y vitaminas como B6 y C, además de minerales como potasio y manganeso. La combinación de ingredientes ayuda a la digestión y aporta antioxidantes que cuidan el corazón.

Comerlas con frecuencia puede ayudar a mantener la presión arterial equilibrada, regular el colesterol y los niveles de azúcar en la sangre. Además, son económicas y fáciles de preparar.

Además, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se pueden comer solas, con frijoles, arroz o tortillas, o combinarlas con pollo desmenuzado o pescado sin que pierdan su sabor.

Puedes preparar varias porciones para la semana, ya que se conservan bien en el refrigerador y se recalientan sin perder textura ni sabor.