Exhiben polémica entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández

La historia de amor entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández vuelve a estar en el centro de la escena luego de que trascendidos periodísticos afirmaran que los famosos se encuentran distanciados. Al parecer, una discusión por dinero habría generado una crisis entre ambos.

Desde que iniciaron su relación sentimental, la cantante y el influencer han acaparado la atención de sus seguidores y de los medios de comunicación relacionados con el mundo del espectáculo. Sin embargo, el inicio del 2026 parece tenerlos como protagonistas pero de una supuesta crisis.

¿Alicia Villarreal y Cibad Hernández en crisis?

La supuesta crisis en la relación de Alicia Villarreal y Cibad Hernández fue ventilada en las últimas horas a través de algunos medios de comunicación que afirman que entre la artista y el influencer habría un distanciamiento. Al parecer, esto habría ocurrido en estos primeros días del mes de enero.

La pareja había hecho en diciembre un posteo conjunto en redes sociales en el que, a través de un video, saludaban a sus seguidores y se mostraban muy unidos. Desde entonces, ninguno ha vuelto a compartir contenido relacionado a su relación sentimental por lo que le da fuerza a los rumores de que enfrentan una crisis.

¿Por qué Alicia Villarreal y Cibad Hernández estarían distanciados?

Los trascendidos sobre la crisis entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández pusieron el foco en una discusión que habría tenido origen en un tema de dinero. Al parecer, el influencer le habría pedido 15 mil dólares a la cantante y la respuesta obtenida habría sido negativa.

Al parecer, este sería el motivo por el que Alicia Villarreal y Cibad Hernández habrían discutido y se habrían distanciado. Sin embargo, se trata de versiones que no han sido confirmadas ni desmentidas por los protagonistas que vuelven a estar bajo la lupa de los reporteros y los internautas.

