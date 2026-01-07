Karol Sevilla anuncia que se integra a “Mentiras El Musical” con un icónico personaje

Buenas noticias para los amantes del teatro musical y los fans de Karol Sevilla, pues la actriz y cantante acaba de anunciar que formará parte de "Mentiras El Musical" con un personaje que todos amamos: la secretaria "Lupita".

"La primera vez que me enamore de 'Lupita', la secretaria más increíble, fue a los 9 años, hoy con 26 años tengo el honor de entrar en tu piel", escribió Karol Sevilla en una publicación de Instagram. "Qué reto para mi carrera darte voz, qué reto es darte vida, sin duda eres lo más increíble que me está pasando, ¡el mejor inicio de año!".

El post de la intérprete muestra varias fotografías, la primera es de la icónica peluca rubia que representa a "Lupita". También vemos a Karol ya caracterizada con los elementos que todos ubicamos: el maquillaje glamoroso, el animal print, las joyas extravagantes y las prendas ajustadas en naranja y amarillo.

Qué actrices han interpretado a "Lupita" en "Mentiras El Musical"

En "Mentiras" , "Lupita" es la secretaria de "Emmanuel Mijares" y una de las 4 mujeres con quienes sostiene una relación romántica; ella es la única que llega a saber la verdad sobre las demás antes de la muerte de "Mijares".

La primera persona que se metió en la piel de la carismática secretaria fue Mariana Treviño, cuando la obra se estrenó en 2009; inmediatamente se ganó el cariño del público por la personalidad que le imprimió, su humor y ademanes. En 2025 regresó al papel por doble cuenta: para la serie de televisión, en teatro y en el concierto All Stars encabezando el elenco junto a Belinda.

La serie de "Mentiras" fue un éxito el año pasado y, aunque las 4 actrices principales se volvieron virales, sin duda el personaje más amado fue el de Mariana Treviño .

En teatro, el personaje de "Lupita" también ha sido interpretado por actrices como María León, Dalilah Polanco y Jimena Cornejo.

Otra interpretación inolvidable fue la de Hiromi Hayakawa , quien estuvo en el musical por primera vez en 2010. Como dato curioso, ella llegó a interpretar en diferentes ocasiones a los 4 personajes femeninos principales. Cuando la cantante y actriz murió, en 2017, se le rindió un homenaje en teatro.

