UNO a UNO, granjeros dan emotivo ADIÓS a las gallinas de La Granja VIP: “Agradecidos”

La Granja VIP se vistió de emotividad con el tierno adiós a las gallinas que fue captado por las cámaras 24/7 : estos animalitos acompañaron a las celebridades durante todas las 10 semanas de la competencia y ahora abandonaron las instalaciones con el apoyo del Tío Pepe, el Mayoral.

¿Cómo fue la despedida de las gallinas de La Granja VIP?

La tarde de este viernes poco después de que los granjeros participaran en una dinámica para pintar un lienzo dedicado precisamente al Tío Pepe , el Mayoral se hizo presente en las instalaciones para comunicarles que había llegado el momento de despedirse de las gallinas y les pidió apoyo para el traslado.

A diferencia de los cerditos y los caballos , las gallinas no salieron caminando de La Granja VIP, sino que fueron abrazadas por las celebridades que, de dos en dos, se las entregaron al Tío Pepe justo a las puertas de las instalaciones... ¡pero antes de que esto pasara le dedicaron tiernos mensajes a estos animalitos que se encargaron de darles huevos durante 2 meses y medio!

Alfredo Adame fue el primero en hablar para mostrarse agradecido por todos los huevos que las gallinas pusieron para él y sus compañeros: "Yo les quiero agradecer a las gallinas todo lo que nos dieron, fueron las que de verdad más nos dieron: al principio eran 11 o 10, y al final eran 25 huevos diarios", detalló.

Eleazar Gómez, el "Golden kid", fue el siguiente en despedirse de ellas y aseguró que las extrañará: "Nada, pues agradecerles muchísimo toda la compañía que nos dieron, los huevos también sobre todo, y las vamos a extrañar mucho, qué bueno que estuvieron aquí con nosotros".

"Están padrísimas, me cayeron muy bien, pensé que iban a ser mis menos favoritas pero son muy lindas, muy bonitas", dijo Teo; Alberto del Río, "El Patrón", les dedicó el siguiente mensaje: "Agradecidos por la compañía y todo lo que nos dieron, toda la felicidad que le trajeron a La Bea, a Lolita... a todos en general".

La Bea no pudo resistir el llanto y, con la voz entrecortada, aceptó que le dolió mucho separarse de las gallinas con las que formó un vínculo especial: "Yo les quiero dar las gracias por alimentarnos este tiempo que estuvimos aquí y por escucharme... que les vaya muy bien", expresó.

Kim Shantal, quien entró a La Granja VIP con una aguda fobia a las aves que poco a poco fue superando, aceptó que convivir con gallinas le dejó una lección muy valiosa:

"Me cambiaron toda la perspectiva que tenía de ellas, antes las miraba como un monstruo pero aquí las pude ver lindas, bonitas, pude ver que no me hacían nada y que no iban a lastimarme, el gallo me impresionó mucho cómo las cuidaba y las protegía (…) ahora me da ansiedad y no miedo, y eso ya es un avance", reconoció.

En La Granja VIP todavía quedan animales por atender, pues están las borreguitas y además permanecen en el establo las vacas Jacinta y Canela, además de la becerrita Luna... ¿acompañarán a los granjeros a la Gran Final del reality?

