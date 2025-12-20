5 diseños de uñas Marshmallow para lucir en fin de año

Uno de los colores más elegido para la manicura en esta temporada son aquellos tonos luminosos como los rojos intensos, los fucsias o incluso los negros. Sin embargo, te vamos a traer una opción muy elegante y que está en tendencia ya que rompe con la lógica cromática y se denomina marshmallow nails oh también conocida como uñas nubes.

La Granja VIP | Mallezaa prende el preshow

Este estilo de manicura es muy fácil de realizar y lleva un filtro minimalista qué es apto para todos los gustos. Estamos hablando de uñas blancas ligeramente translúcidas que son muy sofisticadas para este invierno. El nombre proviene de la vaporosidad de las nubes por lo que cuenta con un acabado suave, delicado y luminoso.

¿Qué son las uñas marshmallow nails?

Este estilo de manicura se caracteriza por ofrecer un blanco lechoso y traslúcido que se asemeja mucho a las milky nails o a las oat Milk nails. El detalle es poder lograr una opacidad controlada, es decir no debe quedar completamente cubierta y debe mantener cierta transparencia que aporte la frescura y la naturalidad que buscamos.

Estas uñas tienen 2 capas finas de esmalte blanco qué es lo que se necesita para lograr el efecto. Así vas a poder obtener un estilo discreto, pulido y extremadamente versátil para cualquier ocasión.

Cabe destacar que el color blanco es muy temido, pero si se sabe utilizar es un gran aliado. En su versión traslúcida el blanco de los marshmallow nails es muy amable, sofisticado y fácil de llevar.

Es un acabado que se integra con naturalidad y es una de las alternativas más elegantes para quienes prefieren que sus manos buscan uñas cuidadas, actuales y sin estridencias.

De esta manera vas a poder elegir una manicura elegante ya que puedes combinarla con la ropa que quieras. No tengas miedo al blanco y utiliza este tono tan bonito.